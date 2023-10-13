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"Трансфермаркт" обновил стоимость украинцев в Ла Лиге: Довбик солидно добавил

13 октября 2023 18:41
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Агабекян Карен
редактор
"Трансфермаркт" обновил стоимость украинцев в Ла Лиге: Довбик солидно добавил
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил цены на футболистов чемпионата Испании. Среди них четверо украинцев.

Виктор Цыганков продолжил оставаться самым дорогим украинцем в лиге по версии "Трансфермаркт".

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Отметим, что продолжает падать стоимость на украинского форварда Романа Яремчука.

"Трансфермаркт" выделил прогресс Довбика

Специалисты портала "Трансфермаркт" на четыре миллиона евро подняли стоимость форварда "Жироны" Артема Довбика и теперь она составляет 15 млн евро. Нападающий стал единственным украинским игроком, который поднялся в цене.

Голкипер "Реала" Андрей Лунин (5 млн евро) и вингер "Жироны" Виктор Цыганков (22 млн евро) не изменились в стоимости.

Арендованный "Валенсией" у "Брюгге" форвард Роман Яремчук потерял 1 млн евро, теперь его стоимость составляет 4 млн евро.

Самыми дорогими игроками чемпионата Испании стали игроки "Реала" Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — по 150 млн евро.

"Реал" и "Жирона" сейчас лидируют в чемпионате Испании.

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