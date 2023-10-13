"Трансфермаркт" обновил стоимость украинцев в Ла Лиге: Довбик солидно добавил
Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" обновил цены на футболистов чемпионата Испании. Среди них четверо украинцев.
Виктор Цыганков продолжил оставаться самым дорогим украинцем в лиге по версии "Трансфермаркт".
Отметим, что продолжает падать стоимость на украинского форварда Романа Яремчука.
"Трансфермаркт" выделил прогресс Довбика
Специалисты портала "Трансфермаркт" на четыре миллиона евро подняли стоимость форварда "Жироны" Артема Довбика и теперь она составляет 15 млн евро. Нападающий стал единственным украинским игроком, который поднялся в цене.
Голкипер "Реала" Андрей Лунин (5 млн евро) и вингер "Жироны" Виктор Цыганков (22 млн евро) не изменились в стоимости.
Арендованный "Валенсией" у "Брюгге" форвард Роман Яремчук потерял 1 млн евро, теперь его стоимость составляет 4 млн евро.
Самыми дорогими игроками чемпионата Испании стали игроки "Реала" Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор — по 150 млн евро.
"Реал" и "Жирона" сейчас лидируют в чемпионате Испании.
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