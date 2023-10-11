Довбик и Цыганков среди лидеров по зарплате в "Жироне": кто зарабатывает больше

Дейли Блинд поздравляет Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/

Испанская "Жирона" тратит большие деньги на зарплаты футболистов сборной Украины. При этом Артем Довбик зарабатывает больше, чем Виктор Цыганков.

Довбик является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Сapology.

Читайте также:

Руководство испанской "Жироны" тратит более 27 млн евро в сезон на зарплаты своим футболистам. Больше всего в клубе, который еще недавно был на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, зарабатывают недавние новички.

Виктор Цыганков празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Зарплаты Довбика и Цыганкова

Самым высокооплачиваемым футболистом "Жироны" является центральный защитник Эрик Гарсия, который играет на "Монтиливи" на правах аренды из "Барселоны". Он зарабатывает 6 млн евро за сезон. На втором месте оказался ветеран команды Давид Гарсии, зарплата которого почти в два раза меньше.

Зарплата игроков "Жироны". Скриншот Capology

Артем Довбик занимает третье место в этом рейтинге. Украинский форвард зарабатывает 48 077 тысяч евро в неделю или 2,5 млн евро в год.

Виктор Цыганков находится на шестом месте в рейтинге. Полузащитник сборной Украины получает 26 923 евро в неделю. Это 1,4 млн. евро в год.

Напомним, Цыганковым заинтересовалась "Бавария": что известно.

"Ливерпуль" нашел замену Клоппу: "Энфилд" ждет возвращение легенды.

Усик сыграет за "Полесье": стало известно, когда боксер выйдет на поле.

Холанд обыграет Месси в борьбе за "Золотой мяч": букмекеры опубликовали коэффициенты.

Мудрик оказался в центре скандала в "Челси": что известно.