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Довбик и Цыганков среди лидеров по зарплате в "Жироне": кто зарабатывает больше

11 октября 2023 18:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Довбик и Цыганков среди лидеров по зарплате в "Жироне": кто зарабатывает больше
Дейли Блинд поздравляет Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Испанская "Жирона" тратит большие деньги на зарплаты футболистов сборной Украины. При этом Артем Довбик зарабатывает больше, чем Виктор Цыганков.

Довбик является одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Сapology

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Руководство испанской "Жироны" тратит более 27 млн евро в сезон на зарплаты своим футболистам. Больше всего в клубе, который еще недавно был на вершине турнирной таблицы Ла Лиги, зарабатывают недавние новички. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков празднует гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Зарплаты Довбика и Цыганкова 

Самым высокооплачиваемым футболистом "Жироны" является центральный защитник Эрик Гарсия, который играет на "Монтиливи" на правах аренды из "Барселоны". Он зарабатывает 6 млн евро за сезон. На втором месте оказался ветеран команды Давид Гарсии, зарплата которого почти в два раза меньше. 

Жирона
Зарплата игроков "Жироны". Скриншот Capology

Артем Довбик занимает третье место в этом рейтинге. Украинский форвард зарабатывает 48 077 тысяч евро в неделю или 2,5 млн евро в год.

Виктор Цыганков находится на шестом месте в рейтинге. Полузащитник сборной Украины получает 26 923 евро в неделю. Это 1,4 млн. евро в год. 

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