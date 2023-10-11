Довбик і Циганков серед лідерів по зарплатах у "Жироні": хто заробляє більше
Іспанська "Жирона" витрачає великі гроші на зарплати футболістів збірної України. При цьому Артем Довбик заробляє більше, ніж Віктор Циганков.
Довбик є одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Сapology.
Керівництво іспанської "Жирони" витрачає понад 27 млн євро на сезон на зарплати своїм футболістам. Найбільше у клубі, який ще нещодавно був на вершині турнірної таблиці Ла-Ліги, заробляють нещодавні новачки.
Зарплати Довбика та Циганкова
Найвищим оплачуваним футболістом "Жирони" є центральний захисник Ерік Гарсія, який грає на "Монтіліві" на правах оренди з "Барселони". Він заробляє 6 млн євро за сезон. На другому місці опинився ветеран команди Давид Гарсії, зарплата якого майже вдвічі менша.
Артем Довбик посідає третє місце у цьому рейтингу. Український форвард заробляє 48 077 тисяч євро на тиждень або 2,5 млн євро на рік.
Віктор Циганков знаходиться на шостому місці у рейтингу. Півзахисник збірної України отримує 26 923 євро на тиждень. Це 1,4 млн євро на рік.
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