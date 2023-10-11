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Довбик і Циганков серед лідерів по зарплатах у "Жироні": хто заробляє більше

11 жовтня 2023 18:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик і Циганков серед лідерів по зарплатах у "Жироні": хто заробляє більше
Дейлі Блінд вітає Артема Довбика. Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Іспанська "Жирона" витрачає великі гроші на зарплати футболістів збірної України. При цьому Артем Довбик заробляє більше, ніж Віктор Циганков.

Довбик є одним із найбільш високооплачуваних гравців клубу, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Сapology.

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Керівництво іспанської "Жирони" витрачає понад 27 млн євро на сезон на зарплати своїм футболістам. Найбільше у клубі, який ще нещодавно був на вершині турнірної таблиці Ла-Ліги, заробляють нещодавні новачки.

Віктор Циганков
Віктор Циганков святкує гол. Фото: instagram.com/gironafc/

Зарплати Довбика та Циганкова

Найвищим оплачуваним футболістом "Жирони" є центральний захисник Ерік Гарсія, який грає на "Монтіліві" на правах оренди з "Барселони". Він заробляє 6 млн євро за сезон. На другому місці опинився ветеран команди Давид Гарсії, зарплата якого майже вдвічі менша.

Жирона
Зарплата гравців "Жирони". Скриншот Capology

Артем Довбик посідає третє місце у цьому рейтингу. Український форвард заробляє 48 077 тисяч євро на тиждень або 2,5 млн євро на рік.

Віктор Циганков знаходиться на шостому місці у рейтингу. Півзахисник збірної України отримує 26 923 євро на тиждень. Це 1,4 млн євро на рік.

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