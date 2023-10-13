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"Трансфермаркт" оновив вартість українців у Ла-Лізі: Довбик солідно додав

13 жовтня 2023 18:41
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Агабекян Карен
редактор
"Трансфермаркт" оновив вартість українців у Ла-Лізі: Довбик солідно додав
Артем Довбик. Фото: "Жирона"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" поновив ціни на футболістів чемпіонату Іспанії. Серед них четверо українців.

Віктор Циганков продовжив залишатися найдорожчим українцем у лізі за версією "Трансфермаркту".

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Зазначимо, що продовжує падати вартість українського форварда Романа Яремчука.

"Трансфермаркт" виділив прогрес Довбика

Фахівці порталу "Трансфермаркт" на чотири мільйони євро підняли вартість форварда "Жирони" Артема Довбика і тепер вона становить 15 млн євро. Нападник став єдиним українським гравцем, який піднявся у ціні.

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін (5 млн євро) та вінгер "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) не змінилися у вартості.

Орендований "Валенсією" у "Брюгге" форвард Роман Яремчук втратив 1 млн євро, тепер його вартість становить 4 млн євро.

Найдорожчими гравцями чемпіонату Іспанії стали гравці "Реала" Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор — по 150 млн євро.

"Реал" та "Жирона" зараз лідирують у чемпіонаті Іспанії.

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