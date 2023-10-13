"Трансфермаркт" оновив вартість українців у Ла-Лізі: Довбик солідно додав
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" поновив ціни на футболістів чемпіонату Іспанії. Серед них четверо українців.
Віктор Циганков продовжив залишатися найдорожчим українцем у лізі за версією "Трансфермаркту".
Зазначимо, що продовжує падати вартість українського форварда Романа Яремчука.
"Трансфермаркт" виділив прогрес Довбика
Фахівці порталу "Трансфермаркт" на чотири мільйони євро підняли вартість форварда "Жирони" Артема Довбика і тепер вона становить 15 млн євро. Нападник став єдиним українським гравцем, який піднявся у ціні.
Голкіпер "Реала" Андрій Лунін (5 млн євро) та вінгер "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) не змінилися у вартості.
Орендований "Валенсією" у "Брюгге" форвард Роман Яремчук втратив 1 млн євро, тепер його вартість становить 4 млн євро.
Найдорожчими гравцями чемпіонату Іспанії стали гравці "Реала" Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор — по 150 млн євро.
"Реал" та "Жирона" зараз лідирують у чемпіонаті Іспанії.
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