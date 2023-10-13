"Трансфермаркт" оновив вартість українців у Ла-Лізі: Довбик солідно додав

Артем Довбик. Фото: "Жирона"

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" поновив ціни на футболістів чемпіонату Іспанії. Серед них четверо українців.

Віктор Циганков продовжив залишатися найдорожчим українцем у лізі за версією "Трансфермаркту".

Читайте також:

Зазначимо, що продовжує падати вартість українського форварда Романа Яремчука.

"Трансфермаркт" виділив прогрес Довбика

Фахівці порталу "Трансфермаркт" на чотири мільйони євро підняли вартість форварда "Жирони" Артема Довбика і тепер вона становить 15 млн євро. Нападник став єдиним українським гравцем, який піднявся у ціні.

Голкіпер "Реала" Андрій Лунін (5 млн євро) та вінгер "Жирони" Віктор Циганков (22 млн євро) не змінилися у вартості.

Орендований "Валенсією" у "Брюгге" форвард Роман Яремчук втратив 1 млн євро, тепер його вартість становить 4 млн євро.

Найдорожчими гравцями чемпіонату Іспанії стали гравці "Реала" Джуд Беллінгем та Вінісіус Жуніор — по 150 млн євро.

"Реал" та "Жирона" зараз лідирують у чемпіонаті Іспанії.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" ухвалив рішення.

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди.

Зідан визначився з новим клубом: француз повернеться до тренерської діяльності.

Україна — Північна Македонія: анонс матчу та прогнози букмекерів.