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Неймар підставив Вінісіуса у збірній Бразилії: триває розслідування

16 жовтня 2023 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар підставив Вінісіуса у збірної Бразилії — триває розслідування
Неймар під час матчу. Фото: REUTERS/Adriano Machado
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Бразилії Неймар знову опинився в епіцентрі скандалу. Він привів до номеру жінок під час підготовки національної команди до важливого матчу.

Неймар розважився напередодні гри з Венесуелою в компанії кількох партнерів зі збірної, повідомляє Mundo Deportivo.

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Футболісти збірної Бразилії Неймар, Вінісіус Жуніор та Рішарлісон влаштували вечірку перед матчем відбору на чемпіонат світу-2026 з Венесуелою. Зіркові футболісти запросили до себе кілька жінок.

Наслідки рішення Неймара

Ініціатором цієї розваги був лідер збірної Бразилії Неймар. Футболіст саудівського "Аль-Хіляля" запропонував своїм друзям "зняти напругу", внаслідок чого вони запросили до номера готелю трьох дівчат.

Лише рано-вранці після вечірки жінки залишили готель, в якому розважалися з футболістами збірної Бразилії. Пізніше одна з них заявила про те, що хоче звернутися до поліції зі скаргою на поведінку гравців.

Неймар
Неймар розважає партнерів за командою. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

Збірна Бразилії провалила поєдинок із Венесуелою. "Селесао" пропустили м'яч на 85-й хвилині, гра завершилась із рахунком 1:1.

Після трьох турів відбору на ЧС-2026 бразильці йдуть на другому місці у турнірній таблиці. Лідирує Аргентина.

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