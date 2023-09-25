Неймар просить "Аль-Хіляль" звільнити зіркового тренера: що сталося
У "Аль-Хілялі" із Саудівської Аравії конфлікт між головною зіркою команди Неймаром та головним тренером Жорже Жезусом. Бразилець уже попросив клуб позбутися португальського фахівця.
Про це повідомили джерела порталу Sport.es.
Зазначимо, то Неймар після переходу в "Аль-Хіляль" встиг провести лише три матчі, але вже посварився з тренером, який спілкується з ним однією мовою.
Через що стався конфлікт
Джерела повідомили, що футболіст та тренер посварилися після матчу азійської Ліги чемпіонів проти "Навбахора" (1:1).
Причиною розбрату став епізод на 60-й хвилині матчу, коли Неймар конфліктував із гравцем суперника, штовхнув його, а потім ударив по ньому м'ячем. За такі дії суддя покарав гравця жовтою карткою.
Після матчу Жезус дорікнув бразильцю, зазначивши, що той не ставиться до роботи належним чином. У відповідь Неймар різко відповів наставнику, а потім пішов до керівництва клубу.
Проте керівництво й саме замислюється про відставку тренера через незадовільні результати клубу.
31-річний бразилець Неймар за три матчі в саудівському "Аль-Хілалі" відзначився двома гольовими передачами.
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