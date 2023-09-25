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Неймар просить "Аль-Хіляль" звільнити зіркового тренера: що сталося

25 вересня 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Неймар просить "Аль-Хіляль" звільнити зіркового тренера: що сталося
Неймар у складі "Аль-Хіляля". Фото: "Аль-Хіляля"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У "Аль-Хілялі" із Саудівської Аравії конфлікт між головною зіркою команди Неймаром та головним тренером Жорже Жезусом. Бразилець уже попросив клуб позбутися португальського фахівця.

Про це повідомили джерела порталу Sport.es.

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Зазначимо, то Неймар після переходу в "Аль-Хіляль" встиг провести лише три матчі, але вже посварився з тренером, який спілкується з ним однією мовою.

Неймар
Неймар та Жозе Жезус. Фото: Footy Accumulators

Через що стався конфлікт

Джерела повідомили, що футболіст та тренер посварилися після матчу азійської Ліги чемпіонів проти "Навбахора" (1:1).

Причиною розбрату став епізод на 60-й хвилині матчу, коли Неймар конфліктував із гравцем суперника, штовхнув його, а потім ударив по ньому м'ячем. За такі дії суддя покарав гравця жовтою карткою.

Після матчу Жезус дорікнув бразильцю, зазначивши, що той не ставиться до роботи належним чином. У відповідь Неймар різко відповів наставнику, а потім пішов до керівництва клубу.

Проте керівництво й саме замислюється про відставку тренера через незадовільні результати клубу.

31-річний бразилець Неймар за три матчі в саудівському "Аль-Хілалі" відзначився двома гольовими передачами.

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