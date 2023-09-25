Неймар просит "Аль-Хиляль" уволить звездного тренера: что случилось
В "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии конфликт между главной звездой команды Неймаром и главным тренером Жорже Жезусом. Бразилец уже попросил клуб избавиться от португальского специалиста.
Об этом сообщили источники портала Sport.es.
Отметим, то Неймар после перехода в "Аль-Хиляль" успел провести всего три матча, но уже повздорил с тренером, который общается с ним на одном языке.
Из-за чего произошел конфликт
Источники сообщили, что футболист и тренер поругались после матча азиатской Лиги чемпионов против "Навбахора" (1:1).
Причиной раздора стал эпизод на 60-й минуте матча, когда Неймар конфликтовал с игроком соперника, толкнул его и затем ударил по нему мячом. За такие действия судья наказал игрока желтой карточкой.
После матча Жезус упрекнул бразильца, отметив, что тот не относится к работе должным образом. В ответ Неймар резко ответил наставнику и затем пошел к руководству клуба.
Однако руководство и само задумывается об отставке тренера из-за неудовлетворительных результатов клуба.
31-летний бразилец Неймар за три матча в саудовском "Аль-Хилале" отметился двумя голевыми передачами.
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