Неймар просит "Аль-Хиляль" уволить звездного тренера: что случилось

Неймар в составе "Аль-Хиляля". Фото: "Аль-Хиляля"

В "Аль-Хиляле" из Саудовской Аравии конфликт между главной звездой команды Неймаром и главным тренером Жорже Жезусом. Бразилец уже попросил клуб избавиться от португальского специалиста.

Об этом сообщили источники портала Sport.es.

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Отметим, то Неймар после перехода в "Аль-Хиляль" успел провести всего три матча, но уже повздорил с тренером, который общается с ним на одном языке.

Неймар и Жозе Жезус. Фото: Footy Accumulators

Из-за чего произошел конфликт

Источники сообщили, что футболист и тренер поругались после матча азиатской Лиги чемпионов против "Навбахора" (1:1).

Причиной раздора стал эпизод на 60-й минуте матча, когда Неймар конфликтовал с игроком соперника, толкнул его и затем ударил по нему мячом. За такие действия судья наказал игрока желтой карточкой.

После матча Жезус упрекнул бразильца, отметив, что тот не относится к работе должным образом. В ответ Неймар резко ответил наставнику и затем пошел к руководству клуба.

Однако руководство и само задумывается об отставке тренера из-за неудовлетворительных результатов клуба.

31-летний бразилец Неймар за три матча в саудовском "Аль-Хилале" отметился двумя голевыми передачами.

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