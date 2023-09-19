Неймар выбрал нового тренера для "Аль-Хиляля": есть украинский след

Неймар во время матча. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Саудовский клуб "Аль-Хиляль" готов заменить главного тренера. Футболисты недовольны методами работы Жорже Жезуша.

Новым наставником "лидеров" может стать бывший тренер донецкого "Шахтера", сообщает Get French Football News.

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"Аль-Хиляль" лидирует в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии по футболу. В шести стартовых турах команда одержала пять побед при одной ничьей. Однако игроки "Аль-Хиляля" недовольны слишком интенсивными тренировками и хотят, чтобы клуб пригласил нового тренера.

Неймар и Малком спорят с арбитром. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Кто может возглавить "Аль-Хиляль"

Главным кандидатом на переход в саудовский клуб является португалец Паулу Фонсека. Он работает с французским "Лиллем", но "Аль-Хиляль" легко может переманить специалиста. Также на экс-наставника "Шахтера" претендует "Марсель".

Паулу Фонсека признался в том, что он уже общался с представителями "Аль-Хиляля", но отверг их предложение. Тренер хочет продолжить работать в Европе и не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию. Однако "лидеры" готовы улучшить предложение.

Паулу Фонсека привел "Лилль" к пятому месту в турнирной таблице Лиги 1. Он работал с "Шахтером" с 2016 по 2019 годы.

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