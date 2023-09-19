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Неймар обрав нового тренера для "Аль-Хіляля": є український слід

19 вересня 2023 20:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Неймар обрав нового тренера для "Аль-Хіляля": є український слід
Неймар під час матчу. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Саудівський клуб "Аль-Хіляль" готовий замінити головного тренера. Футболісти незадоволені методами роботи Жорже Жезуша.

Новим наставником "лідерів" може стати колишній тренер донецького "Шахтаря", повідомляє Get French Football News.

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"Аль-Хіляль" лідирує у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії з футболу. У шести стартових турах команда здобула п'ять перемог за однієї нічиєї. Проте гравці "Аль-Хіляля" незадоволені надто інтенсивними тренуваннями й хочуть, щоб клуб запросив нового тренера.

Неймар та Малком
Неймар та Малком сперечаються з арбітром. Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Хто може очолити "Аль-Хіляль"

Головним кандидатом на перехід у саудівський клуб є португалець Паулу Фонсека. Він працює із французьким "Ліллем", але "Аль-Хіляль" легко може переманити фахівця. Також на екснаставника "Шахтаря" претендує "Марсель".

Паулу Фонсека зізнався у тому, що він уже спілкувався з представниками "Аль-Хіляля", але відкинув їхню пропозицію. Тренер хоче продовжити працювати в Європі та не зацікавлений у переїзді до Саудівської Аравії. Проте "лідери" готові покращити пропозицію.

Паулу Фонсека привів "Лілль" до п'ятого місця у турнірній таблиці Ліги 1. Він працював із "Шахтарем" з 2016 по 2019 роки.

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