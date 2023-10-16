Неймар подставил Винисиуса в сборной Бразилии — идет расследование

Неймар во время матча. Фото: REUTERS/Adriano Machado

Лидер сборной Бразилии Неймар снова оказался в эпицентре скандала. Он привел в номер женщин во время подготовки национальной команды к важному матчу.

Неймар развлекся накануне игры с Венесуэлой в компании нескольких партнеров по сборной, сообщает Mundo Deportivo.

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Футболисты сборной Бразилии Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон устроили вечеринку перед матчем отбора на чемпионат мира-2026 с Венесуэлой. Звездные футболисты пригласили к себе в номер несколько женщин.

Последствия решения Неймара

Инициатором этого развлечения был лидер сборной Бразилии Неймар. Футболист саудовского "Аль-Хиляля" предложил своим друзьям "снять напряжение", в результате чего они пригласили в номер отеля трех девушек.

Только рано утром после вечеринки женщины покинули отель, в котором развлекались с футболистами сборной Бразилии. Позже одна из них заявила о том, что хочет обратиться в полицию с жалобой на поведение игроков.

Неймар развлекает партнеров по команде. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

Сборная Бразилии провалила поединок с Венесуэлой. "Селесао" пропустили мяч на 85-й минуте, игра завершилась со счетом 1:1.

После трех туров отбора на ЧМ-2026 бразильцы идут на втором месте в турнирной таблице. Лидирует Аргентина.

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте.

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