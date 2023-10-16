Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Неймар подставил Винисиуса в сборной Бразилии: идет расследование arrow

Неймар подставил Винисиуса в сборной Бразилии: идет расследование

16 октября 2023 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Неймар подставил Винисиуса в сборной Бразилии — идет расследование
Неймар во время матча. Фото: REUTERS/Adriano Machado
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Бразилии Неймар снова оказался в эпицентре скандала. Он привел в номер женщин во время подготовки национальной команды к важному матчу.

Неймар развлекся накануне игры с Венесуэлой в компании нескольких партнеров по сборной, сообщает Mundo Deportivo

Читайте также:

Футболисты сборной Бразилии Неймар, Винисиус Жуниор и Ришарлисон устроили вечеринку перед матчем отбора на чемпионат мира-2026 с Венесуэлой. Звездные футболисты пригласили к себе в номер несколько женщин. 

Последствия решения Неймара 

Инициатором этого развлечения был лидер сборной Бразилии Неймар. Футболист саудовского "Аль-Хиляля" предложил своим друзьям "снять напряжение", в результате чего они пригласили в номер отеля трех девушек. 

Только рано утром после вечеринки женщины покинули отель, в котором развлекались с футболистами сборной Бразилии. Позже одна из них заявила о том, что хочет обратиться в полицию с жалобой на поведение игроков. 

Неймар
Неймар развлекает партнеров по команде. Фото: REUTERS/Andres Cuenca

Сборная Бразилии провалила поединок с Венесуэлой. "Селесао" пропустили мяч на 85-й минуте, игра завершилась со счетом 1:1. 

После трех туров отбора на ЧМ-2026 бразильцы идут на втором месте в турнирной таблице. Лидирует Аргентина. 

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте. 

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок. 

Мюллер из "Баварии" переедет в Саудовскую Аравию

В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену". 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Как предотвратить коррупцию при передаче Украине российских замороженных активов на восстановление

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз