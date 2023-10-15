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В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену"

15 октября 2023 13:47
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Агабекян Карен
редактор
В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену"
"Донбасс Арена". Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В оккупированном Донецке собрались снести стадион донецкого "Шахтера". Местные чиновники просто не знают как отремонтировать "Донбасс Арену".

Об этом сообщил один из местных блогеров.

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По "Донбас Арене" пошли трещины

Блогер на опубликованном видео рассказал, что стадион хотят снести из-за трещин на главных опорных балках. Поэтому арена пришла в негодность.

Местные власти на месте "Донбасс Арены" якобы обещают построить новую более современную и функциональную арену.

Отметим, что 50 тысячную "Донбасс Арену" открыли в 2009 году. Стадион получил от УЕФА и ФИФА четвертую категорию и класс "элит".

В 2014-м году из-за начала российской агрессии и оккупации Донецка стадион не используется. К тому же по арене прилетали российские снаряды.

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