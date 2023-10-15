В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену"
В оккупированном Донецке собрались снести стадион донецкого "Шахтера". Местные чиновники просто не знают как отремонтировать "Донбасс Арену".
Об этом сообщил один из местных блогеров.
По "Донбас Арене" пошли трещины
Блогер на опубликованном видео рассказал, что стадион хотят снести из-за трещин на главных опорных балках. Поэтому арена пришла в негодность.
Местные власти на месте "Донбасс Арены" якобы обещают построить новую более современную и функциональную арену.
Отметим, что 50 тысячную "Донбасс Арену" открыли в 2009 году. Стадион получил от УЕФА и ФИФА четвертую категорию и класс "элит".
В 2014-м году из-за начала российской агрессии и оккупации Донецка стадион не используется. К тому же по арене прилетали российские снаряды.
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