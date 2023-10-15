У Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену"

"Донбас Арена". Фото: Google

В окупованому Донецьку зібралися знести стадіон донецького "Шахтаря". Місцеві чиновники просто не знають, як відремонтувати "Донбас Арену".

Про це повідомив один із місцевих блогерів.

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Блогер на опублікованому відео розповів, що стадіон хочуть знести через тріщини на головних опорних балках. Тому арена стала непридатною.

Місцева влада на місці "Донбас Арени" нібито обіцяє побудувати нову більш сучасну та функціональну арену.

Зазначимо, що 50-тисячну "Донбас Арену" відкрили у 2009 році. Стадіон отримав від УЄФА та ФІФА четверту категорію та клас "еліт".

У 2014 році через початок російської агресії та окупації Донецька стадіон не використовується. До того ж по арені прилітали російські снаряди.

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