Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow У Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену" arrow

У Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену"

15 жовтня 2023 13:47
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
У Донецьку росіяни зібралися знести "Донбас Арену"
"Донбас Арена". Фото: Google
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В окупованому Донецьку зібралися знести стадіон донецького "Шахтаря". Місцеві чиновники просто не знають, як відремонтувати "Донбас Арену".

Про це повідомив один із місцевих блогерів.

Читайте також:

"Донбас Ареною" пішли тріщини

Блогер на опублікованому відео розповів, що стадіон хочуть знести через тріщини на головних опорних балках. Тому арена стала непридатною.

Місцева влада на місці "Донбас Арени" нібито обіцяє побудувати нову більш сучасну та функціональну арену.

Зазначимо, що 50-тисячну "Донбас Арену" відкрили у 2009 році. Стадіон отримав від УЄФА та ФІФА четверту категорію та клас "еліт".

У 2014 році через початок російської агресії та окупації Донецька стадіон не використовується. До того ж по арені прилітали російські снаряди.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.

Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото як дитина.

Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".

Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був у шоці.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз