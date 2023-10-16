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Мюллер из "Баварии" переедет в Саудовскую Аравию

16 октября 2023 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мюллер из "Баварии" переедет в Саудовскую Аравию
Томас Мюллер после матча "Баварии". Фото: instagram.com/esmuellert/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер в конце сезона может покинуть немецкий клуб. Сразу несколько команд из Саудовской Аравии готовят предложения для опытного футболиста.

Саудовским клубам не придется платить за трансфер Мюллера, сообщает Bild

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Воспитанник и один из главных ветеранов "Баварии" Томас Мюллер готовится к смене клуба. Летом 2024 закончится срок действия его контракта с действующими чемпионами Германии. Стороны не собираются продлевать соглашение. 

Куда может уйти Мюллер 

Операционный директор чемпионата Саудовской Аравии по футболу Карлос Нора поделился новостью о том, что сразу несколько клубов местной лиги заинтересованы в сотрудничестве с 34-летний футболистом. Они уже готовят предложения по личному контракту для игрока. 

"Мюллер действительно может приехать в Саудовскую Аравию свободным агентом летом 2024 года. Мы заинтересованы в том, чтобы повысить ценность и качество нашей лиги", — заявил Карлос Нора. 

Томас Мюллер
Томас Мюллер в сборной Германии. Фото: Reuters/Eric Canha

Томас Мюллер выступает в "Баварии" с 2008 года. В текущем сезоне он сыграл за мюнхенский клуб восемь поединков во всех турнирах, в которых сделал три результативные передачи. 

Напомним, четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте. 

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