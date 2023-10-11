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Кейн привез в "Баварию" пять своих личных тренеров: детали

11 октября 2023 12:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн привез в "Баварию" пять своих личных тренеров: детали
Кейн и Рашфорд с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Германии и "Баварии" Харри Кейн основательно подготовился к выступлениям за немецкую команду. При переезде в Мюнхен капитан "трех львов" привез с собой целую команду помощников.

Консультанты Кейна помогли ему сразу стать одним из лидеров "Баварии", сообщает Bild

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Харри Кейн долго обдумывал ответ на предложение перейти в "Баварию". Его решение было взрослым и взвешенным. Англичанин решительно подошел к вопросу о смене клуба. Он взял с собой в Германию команду из пяти человек. 

Кто помогает Кейну в "Баварии" 

Среди специалистов, которые готовят английского форварда к матчам, оказались сразу три тренера. Один из них постоянно работает с Кейном и консультирует Харри по всем вопросам.

Также с капитаном сборной Англии работают специалисты по фитнесу и физиотерапии. У Кейна есть личный доктор и даже телохранитель. Зато Харри не взял в Германию диетолога, поскольку в контракт форварда прописана опция о том, что "Бавария" самостоятельно курирует питание своих игроков.

Харри Кейн
Харри Кейн в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

В Мюнхене Харри Кейн берет уроки немецкого языка. Англичанин также пользовался услугами инструктора, чтобы привыкнуть к управлению автомобилем, в которых руль расположен слева. "Бавария" хорошо приняла Кейна, а его лучшим другом в клубе стал Томас Мюллер.

Трансфер Харри Кейна обошелся "Баварии" в 100 млн евро. В нынешнем сезоне он сыграл в десяти поединках во всех турнирах, забил девять голов и сделал пять голевых передач.

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