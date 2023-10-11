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Кейн привіз до "Баварії" п'ять своїх особистих тренерів: деталі

11 жовтня 2023 12:46
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Кейн привіз до "Баварії" п'ять своїх особистих тренерів: деталі
Кейн і Рашфорд із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком. Фото: REUTERS
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Німеччини та "Баварії" Харрі Кейн ґрунтовно підготувався до виступів за німецьку команду. При переїзді до Мюнхена капітан "трьох левів" привіз із собою цілу команду помічників.

Консультанти Кейна допомогли йому одразу стати одним із лідерів "Баварії", повідомляє Bild.

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Харрі Кейн довго обмірковував відповідь на пропозицію перейти до "Баварії". Його рішення було дорослим та виваженим. Англієць рішуче підійшов до питання про зміну клубу. Він узяв із собою до Німеччини команду з п'яти осіб.

Хто допомагає Кейну у "Баварії"

Серед фахівців, які готують англійського форварда до матчів, опинилися одразу три тренери. Один із них постійно працює з Кейном і консультує Харрі з усіх питань.

Також з капітаном збірної Англії працюють фахівці з фітнесу та фізіотерапії. У Кейна є особистий лікар і навіть охоронець. Натомість Харрі не взяв до Німеччини дієтолога, оскільки в контракт форварда прописано опцію про те, що "Баварія" самостійно курирує харчування своїх гравців.

Харрі Кейн
Харрі Кейн у матчі за "Баварію". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

У Мюнхені Харрі Кейн бере уроки німецької мови. Англієць також користувався послугами інструктора, щоб звикнути до керування автомобілем, у яких кермо розташоване зліва. "Баварія" добре прийняла Кейна, а його найкращим другом у клубі став Томас Мюллер.

Трансфер Харрі Кейна обійшовся "Баварії" у 100 млн євро. Цього сезону він зіграв у десяти поєдинках у всіх турнірах, забив дев'ять голів і зробив п'ять гольових передач.

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