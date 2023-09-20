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Кейн хоче перейти до "МЮ" з "Баварії": в Англії з'ясували деталі

20 вересня 2023 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн хоче перейти до "МЮ" з "Баварії": в Англії з'ясували деталі
Харрі Кейн святкує перемогу "Баварії" Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Англії Харрі Кейн розповів про інтерес із боку "Манчестер Юнайтед". Ерік Тен Хаг мріяв про трансфер форварда на "Олд Траффорд", проте футболіст приєднався до "Баварії".

Кейн каже, що ні про що не шкодує, але експерт з мови тіла дорікнув гравцю в лукавстві, повідомляє Daily Star.

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У серпні 30-річний Харрі Кейн нарешті зміг переїхати з "Тоттенгема" за 100 мільйонів фунтів стерлінгів. "Манчестер Юнайтед" довгий час виявляв інтерес до капітана збірної Англії, але не зміг підписати нападаючого.

Кейн визнав, що інтерес до нього виявляли "кілька клубів", але запевнив, що хотів підписати контракт із "Баварією". Харрі заявив, що був радий приєднатися до мюнхенського клубу та вписати своє ім'я до його історії.

Харрі Кейн
Харрі Кейн у матчі з "Баєром". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

Про що збрехав Кейн

Проте провідний експерт із мови тіла тепер поставив під сумнів коментарі Кейна. Даррен Стентон, який проводив психологічний та фізичний аналіз усіх, від короля Чарльза до Дональда Трампа, стверджує, що поведінка Кейна на пресконференції дозволяє припустити, що він брехав про те, що спочатку хотів перейти до "Баварії".

"Він використовує дистанційовану мову, коли говорить про переговори між "Тоттенгемом" та "Баварією", щоб відмежуватися від угоди. Його брови опущені, і він проколює губи, показуючи розчарування результатом.

"Кейн каже: "Я зосереджений на грі в Мюнхені", але мова його тіла суперечить цьому. Харрі хитає головою, кажучи це. Він намагається відповісти ствердно, але його невербальні сигнали кажуть "ні", що є оманливою поведінкою, і він намагається створити враження, що він щасливий, але це не так", — заявив експерт.

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