Кейн хочет перейти в "МЮ" из "Баварии": в Англии выяснили детали
Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед". Эрик Тен Хаг мечтал о трансфере форварда на "Олд Траффорд", однако футболист присоединился к "Баварии".
Кейн говорит, что ни о чем не жалеет, но эксперт по языку тела упрекнул игрока в лукавстве, сообщает Daily Star.
В августе 30-летний Харри Кейн наконец-то смог переехать из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов стерлингов. "Манчестер Юнайтед" долгое время проявлял интерес к капитану сборной Англии, но не смог подписать нападающего.
Кейн признал, что интерес к нему проявляли "несколько клубов", но заверил, что хотел подписать контракт с "Баварией". Харри заявил, что был рад присоединиться к мюнхенскому клубу и вписать свое имя в его историю.
О чем солгал Кейн
Однако ведущий эксперт по языку тела теперь поставил под сомнение комментарии Кейна. Даррен Стэнтон, который проводил психологический и физический анализ всех, от короля Чарльза до Дональда Трампа, утверждает, что поведение Кейна на пресс-конференции позволяет предположить, что он лгал о том, что изначально хотел перейти в "Баварию".
"Он использует дистанцированный язык, когда говорит о переговорах между "Тоттенхэмом" и "Баварией", чтобы отмежеваться от сделки. Его брови опущены, и он прокалывает губы, показывая разочарование результатом.
"Кейн говорит: "Я сосредоточен на игре в Мюнхене", но язык его тела противоречит этому. Харри качает головой, говоря это. Он пытается ответить утвердительно, но его невербальные сигналы говорят "нет", что является обманчивым поведением, и он пытается создать впечатление, что он счастлив, но это не так", — заявил эксперт.
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