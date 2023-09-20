Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Кейн хочет перейти в "МЮ" из "Баварии": в Англии выяснили детали arrow

Кейн хочет перейти в "МЮ" из "Баварии": в Англии выяснили детали

20 сентября 2023 12:40
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн хочет перейти в "МЮ" из "Баварии": в Англии выяснили детали
Харри Кейн празднует победу "Баварии". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Капитан сборной Англии Харри Кейн рассказал об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед". Эрик Тен Хаг мечтал о трансфере форварда на "Олд Траффорд", однако футболист присоединился к "Баварии". 

Кейн говорит, что ни о чем не жалеет, но эксперт по языку тела упрекнул игрока в лукавстве, сообщает Daily Star

Читайте также:

В августе 30-летний Харри Кейн наконец-то смог переехать из "Тоттенхэма" за 100 миллионов фунтов стерлингов. "Манчестер Юнайтед" долгое время проявлял интерес к капитану сборной Англии, но не смог подписать нападающего. 

Кейн признал, что интерес к нему проявляли "несколько клубов", но заверил, что хотел подписать контракт с "Баварией". Харри заявил, что был рад присоединиться к мюнхенскому клубу и вписать свое имя в его историю. 

Харри Кейн
Харри Кейн в матче с "Байером". Фото: REUTERS/Angelika Warmuth

О чем солгал Кейн

Однако ведущий эксперт по языку тела теперь поставил под сомнение комментарии Кейна. Даррен Стэнтон, который проводил психологический и физический анализ всех, от короля Чарльза до Дональда Трампа, утверждает, что поведение Кейна на пресс-конференции позволяет предположить, что он лгал о том, что изначально хотел перейти в "Баварию". 

"Он использует дистанцированный язык, когда говорит о переговорах между "Тоттенхэмом" и "Баварией", чтобы отмежеваться от сделки. Его брови опущены, и он прокалывает губы, показывая разочарование результатом.

"Кейн говорит: "Я сосредоточен на игре в Мюнхене", но язык его тела противоречит этому. Харри качает головой, говоря это. Он пытается ответить утвердительно, но его невербальные сигналы говорят "нет", что является обманчивым поведением, и он пытается создать впечатление, что он счастлив, но это не так", — заявил эксперт. 

Напомним, Лунин решил, где продолжит карьеру: пора прощаться с "Реалом". 

Суркис рассказал, что ждет "Динамо" в будущем. 

Холанд может уйти из "Манчестер Сити": готовится трансферный рекорд. 

Миколенко уйдет из "Эвертона": есть интерес из известного клуба. 

Пихаленок назвал проблему "Днепра-1" после прихода Максимова. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

09:07 На въезде в Киев останавливают и проверяют каждый автомобиль: в чем причина

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

None

Выборы во время войны: станут ли ветераны политическими инвестициями депутатов

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз