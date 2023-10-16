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Мюллер із "Баварії" переїде до Саудівської Аравії

16 жовтня 2023 09:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мюллер із "Баварії" переїде до Саудівської Аравії
Томас Мюллер після матчу "Баварії". Фото: instagram.com/esmuellert/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер мюнхенської "Баварії" Томас Мюллер наприкінці сезону може залишити німецький клуб. Одразу кілька команд із Саудівської Аравії готують пропозиції для досвідченого футболіста.

Саудівським клубам не доведеться платити за трансфер Мюллера, повідомляє Bild.

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Вихованець та один із головних ветеранів "Баварії" Томас Мюллер готується до зміни клубу. Влітку 2024 року закінчиться термін дії його контракту з чинними чемпіонами Німеччини. Сторони не мають наміру продовжувати угоду.

Куди може піти Мюллер

Операційний директор чемпіонату Саудівської Аравії з футболу Карлос Нора поділився новиною про те, що одразу кілька клубів місцевої ліги зацікавлені у співпраці з 34-річним футболістом. Вони вже готують пропозиції щодо особистого контракту для гравця.

"Мюллер справді може приїхати до Саудівської Аравії вільним агентом влітку 2024 року. Ми зацікавлені в тому, щоб підвищити цінність та якість нашої ліги", — заявив Карлос Нора.

Томас Мюллер
Томас Мюллер у збірній Німеччини. Фото: Reuters/Eric Canha

Томас Мюллер виступає у "Баварії" з 2008 року. Цього сезону він зіграв за мюнхенський клуб вісім поєдинків у всіх турнірах, у яких зробив три результативні передачі.

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