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Судаков переїде до Італії: "Ювентус" приготував пропозицію щодо гравця

16 жовтня 2023 11:21
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Судаков переїде до Італії — Ювентус приготував пропозицію щодо гравця
Ребров та Судаков після матчу збірної України. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер донецького "Шахтаря" Георгій Судаков уже взимку може змінити клуб. "Ювентус" серйозно налаштований на трансфер українського футболіста.

Італійський клуб вже готує пропозицію щодо Судакова, повідомляє Sky Sports Italia.

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Керівництво туринського "Ювентуса" позитивно оцінило прогрес Георгія Судакова, який за останній рік став лідером донецького "Шахтаря", а також забронював місце в основі збірної України. Скаути італійського клубу вже відвідали кілька матчів за участю півзахисника.

Трансфер Судакова до "Ювентуса"

Контракт українського футболіста із "Шахтарем" розрахований до 2028 року. Донецький клуб уже неодноразово давав зрозуміти, що не має наміру відпускати Георгія Судакова найближчим часом. Це головний актив "гірників", який зможе покинути клуб лише за великі гроші.

Однак "Ювентус" хоче взяти Георгія Судакова в оренду, щоб футболіст міг адаптуватися до італійської Серії А. До угоди між туринцями та "Шахтарем" може бути включено опцію про викуп прав на українського хавбека.

Георгій Судаков
Георгій Судаков проти Еліфа Елмаса. Фото: REUTERS/David W Cerny

Якщо два клуби не зможуть домовитись у січні, то "Ювентус" повернеться до цього питання влітку 2024 року. Георгій Судаков є пріоритетною трансферною метою "старої синьйори".

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