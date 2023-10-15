Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Судакова визнав інсайдер Романо та футбольні аналітики arrow

Судакова визнав інсайдер Романо та футбольні аналітики

15 жовтня 2023 12:40
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Судакова визнав інсайдер Романо та футбольні аналітики
Георгій Судаков забив перший гол у матчі. Фото: Reuters/David W Cerny
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Автор першого голу в матчі Україна — Північна Македонія Георгій Судаков отримав найвищий бал від Whoscored та визнання від відомого італійського інсайдера Фабріціон Романо. А сам герой зустрічі після матчу сказав, що команда підсіла після забитого голу фізично. 

Оцінки та коментарі одного з лідерів збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

"Топ талант", — написав Фабріціо Романо в коментарях під постом в інстаграмі, в якому Судаков подякував вболівальникам.

судаков
Скрін з інстаграму Судакова

Від аналітичного порталу Whoscored гравець отримав найвищий бал серед всіх футболістів (8,0) та випередив Трубіна, в якого 7,8.

Про гру Судаков казав обережно, адже, попри результат, перемога дісталась важкою ціною.

"Гадаю, всі бачили, наскільки хороша команда у македонців. Так само на виїзді з ними було важко грати. До голу ми грали впевнено, з м'ячем, але після того, як забили, напевно, трохи підсіли фізично і почали грати на своїй половині. А суперники почали атакувати активніше, й у нас виникли труднощі. Крім того, ми не реалізували багато моментів, і тому так склалося, що була напружена гра", — каже Георгій.

Про свій гол зазначає, що, звичайно, допоміг рикошет. Він бив у ближній, голкіпер кинувся в один кут, а м'яч залетів в інший. 

Попереду — Мальта

Усі думки вже про наступну гру з Мальтою.

"Складна дорога та гра через два на третій. Думаю, буде важка гра на виїзді, тож ми вже до неї готуємось", – вважає Судаков.

Напомним, Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото как ребенок.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя более агрессивно в спорте.

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо".

Бой Фьюри против блоггера KSI завершился скандалом: Тайсон был в шоке.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Відсьогодні опалювальний сезон не розпочнеться: коли чекати на тепло вдома

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз