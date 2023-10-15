Судакова визнав інсайдер Романо та футбольні аналітики

Георгій Судаков забив перший гол у матчі. Фото: Reuters/David W Cerny

Автор першого голу в матчі Україна — Північна Македонія Георгій Судаков отримав найвищий бал від Whoscored та визнання від відомого італійського інсайдера Фабріціон Романо. А сам герой зустрічі після матчу сказав, що команда підсіла після забитого голу фізично.

Оцінки та коментарі одного з лідерів збірної України в матеріалі Новини.LIVE.

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"Топ талант", — написав Фабріціо Романо в коментарях під постом в інстаграмі, в якому Судаков подякував вболівальникам.

Скрін з інстаграму Судакова

Від аналітичного порталу Whoscored гравець отримав найвищий бал серед всіх футболістів (8,0) та випередив Трубіна, в якого 7,8.

Про гру Судаков казав обережно, адже, попри результат, перемога дісталась важкою ціною.

"Гадаю, всі бачили, наскільки хороша команда у македонців. Так само на виїзді з ними було важко грати. До голу ми грали впевнено, з м'ячем, але після того, як забили, напевно, трохи підсіли фізично і почали грати на своїй половині. А суперники почали атакувати активніше, й у нас виникли труднощі. Крім того, ми не реалізували багато моментів, і тому так склалося, що була напружена гра", — каже Георгій.

Про свій гол зазначає, що, звичайно, допоміг рикошет. Він бив у ближній, голкіпер кинувся в один кут, а м'яч залетів в інший.

Попереду — Мальта

Усі думки вже про наступну гру з Мальтою.

"Складна дорога та гра через два на третій. Думаю, буде важка гра на виїзді, тож ми вже до неї готуємось", – вважає Судаков.

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