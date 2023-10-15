Ми домінували над Україною, — тренер Північної Македонії зробив гучну заяву

Благоя Мілевські. Фото ffm.com.mk

У сьомому турі групового етапу кваліфікації відбору на чемпіонат Європи-2024 національна збірна України перемогла Північну Македонію (2:0). Перемога дозволила відірватись від суперника на три очки.

Після матчу про своє бачення гри розповів головний тренер збірної Північної Македонії Благоя Мілевські, слова якого наводить офіційний сайт Української асоціації футболу.

Читайте також:

Зазначимо, що після перемоги Україна с 10 очками залишилася на третьому місці. Стільки ж балів у Італії, але у команди з Апеннінського півострова на одну гру менше.

Слова Мілевські після матчу

За словами головного тренера Північної Македонії, матч вийшов хороший, видовищний, за який його гравцям буде не соромно. Наставник зазначив, що його команда блискуче відреагувала на пропущений м’яч на 30-й хвилині.

"Я думаю, що глядачі, які зібралися на трибунах, отримали задоволення від матчу. Україна та Північна Македонія провели чудовий поєдинок. Я пишаюся своїми гравцями й тим, як вони діяли. Наша реакція після першого пропущеного м’яча була блискучою", — сказав спеціаліст.

Мілевські зазначив, що в другому таймі його команда домінувала над Україною, але не використала шанси.

"По перерві ми зробили заміни й домінували, але не скористалися своїми шансами. Єдине, чим я не задоволений, так це результатом зустрічі", — зазначив Мілевські.

Нагадаємо, Мудрик перейде до іншої ліги: "Челсі" прийняв рішення.

Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина.

Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.

На війні загинув колишній гравець київського "Динамо".

Бій Ф'юрі проти блогера KSI завершився скандалом: Тайсон був шокований.