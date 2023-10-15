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Мы доминировали над Украиной, — тренер Северной Македонии сделал громкое заявление

15 октября 2023 10:32
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Агабекян Карен
редактор
Мы доминировали над Украиной, — тренер Северной Македонии сделал громкое заявление
Благоя Милевски. Фото ffm.com.mk
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В седьмом туре группового этапа квалификации отбора на чемпионат Европы-2024 национальная сборная Украины победила Северную Македонию (2:0). Победа позволила оторваться от соперника на три очка.

После матча о своем видении игры рассказал главный тренер сборной Северной Македонии Благой Милевски, слова которого приводит официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

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Отметим, что после победы Украина с 10 очками осталась на третьем месте. Столько же баллов у Италии, но у команды с Апеннинского полуострова на одну игру меньше.

Слова Милевски после матча

По словам главного тренера Северной Македонии, матч получился хороший, зрелищный, за который его игрокам будет не стыдно. Наставник отметил, что его команда блестяще отреагировала на пропущенный мяч на 30-й минуте.

"Я думаю, что собравшиеся на трибунах зрители получили удовольствие от матча. Украина и Северная Македония провели отличный поединок. Я горжусь своими игроками и тем, как они действовали. Наша реакция после первого пропущенного мяча была блестящей", — сказал специалист.

Милевски отметил, что во втором тайме его команда доминировала над Украиной, но не использовала шансы.

"После перерыва мы произвели замены и доминировали, но не воспользовались своими шансами. Единственное, чем я недоволен, так это результатом встречи", — отметил Милевски.

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