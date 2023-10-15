Судакова признал инсайдер Романо и футбольные аналитики

Георгий Судаков забил первый гол в матче Фото: Reuters/David W Cerny

Автор первого гола в матче Украина — Северная Македония Георгий Судаков получил самый высокий балл от Whoscored и признание от известного итальянского инсайдера Фабрицион Романо. Сам герой встречи после матча сказал, что команда подсела после забитого гола физически.

Оценки и комментарии одного из лидеров сборной Украины в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

"Топ талант", — написал Фабрицио Романо в комментариях под постом в инстаграмме, в котором Судаков поблагодарил болельщиков.

Скрин из инстаграмма Судакова

От аналитического портала Whoscored игрок получил самый высокий балл среди всех футболистов (8,0) и опередил Трубина, у которого 7,8.

Об игре Судаков говорил осторожно, ведь, несмотря на результат, победа досталась тяжелой ценой.

"Думаю, все видели, насколько хороша команда у македонцев. Так же на выезде с ними было тяжело играть. До гола мы играли уверенно, с мячом, но после того, как забили, наверное, немного подсели физически и начали играть на своей половине. А соперники начали атаковать активнее, и у нас возникли трудности. Кроме того, мы не реализовали много моментов, и потому так сложилось, что была напряженная игра", — говорит Георгий.

О своем голе отмечает, что, конечно, помог рикошет. Он бил в ближний, голкипер бросился в один угол, а мяч залетел в другой.

Впереди — Мальта

Все мысли уже о следующей игре с Мальтой.

"Сложная дорога и игра через два на третий. Думаю, будет тяжелая игра на выезде, так что мы уже к ней готовимся", — считает Судаков.

Напомним, Мудрик перейдет во вторую лигу: "Челси" принял решение.

Нганну готовится к Фьюри: Фрэнсис на фото как ребенок.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя более агрессивно в спорте.

На войне погиб бывший игрок киевского "Динамо".

Бой Фьюри против блоггера KSI завершился скандалом: Тайсон был в шоке.