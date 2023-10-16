Судаков переедет в Италию — Ювентус приготовил предложение по игроку

Ребров и Судаков после матча сборной Украины. Фото: REUTERS/David W Cerny

Лидер донецкого "Шахтера" Георгий Судаков уже зимой может сменить клуб. "Ювентус" серьезно настроен осуществить трансфер украинского футболиста.

Итальянский клуб уже готовит предложение по Судакову, сообщает Sky Sports Italia.

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Руководство туринского "Ювентуса" положительно оценило прогресс Георгия Судакова, который за последний год стал лидером донецкого "Шахтера", а также забронировал за собой место в основе сборной Украины. Скауты итальянского клуба уже посетили несколько матчей с участием полузащитника.

Трансфер Судакова в "Ювентус"

Контракт украинского футболиста с "Шахтером" рассчитан до 2028 года. Донецкий клуб уже неоднократно давал понять, что не собирается отпускать Георгия Судакова в ближайшее время. Это главный актив "горняков", который сможет покинуть клуб только за большие деньги.

Однако "Ювентус" хочет взять Георгия Судакова в аренду, чтобы футболист мог адаптироваться к итальянской Серии А. В соглашение между туринцами и "Шахтером" может быть включена опция о выкупе прав на украинского хавбека.

Георгий Судаков против Элифа Элмаса. Фото: REUTERS/David W Cerny

Если два клуба не смогут договориться в январе, то "Ювентус" вернется к этому вопросу летом 2024 года. Георгий Судаков является приоритетной трансферной целью "старой синьоры".

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