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Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024

16 октября 2023 12:52
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024
Игроки сборной Украины празднуют победу. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет в гостях против национальной команды Мальты в рамках отбора на Евро-2024. Подопечным Сергея Реброва нельзя терять очки в этой встрече. 

Мальта традиционно является неудобным соперником для сборной Украины, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В рамках восьмого тура отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины сыграет на выезде с Мальтой. Это будет третья встреча в истории этих команд. Украинские болельщики смогут посмотреть игру в прямом эфире. 

Сборная Украины
Сборная Украины выходит на поле. Фото: REUTERS/David W Cerny

Мальта — Украина: где и когда смотреть матч 

Противостояние команд Микеле Марколини и Сергея Реброва примет Национальный стадион в Та-Кали. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Украинские болельщики смогут посмотреть матч на региональных телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Дніпро"). 

До этого поединка соперника дважды играли друг с другом. Недавний домашний матч в отборе на Евро-2024 сборная Украины выиграла у Мальты со счетом 1:0, гол с пенальти забил Виктор Цыганков (перед этим "с точки" не сумел отличиться Андрей Ярмоленко). 

Также Украина и Мальта сыграли товарищеский матч летом 2017 года. "Сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко минимально уступили дома со счетом 0:1. 

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