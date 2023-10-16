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Степаненко назвав головну помилку Мудрика у матчах за збірну України

16 жовтня 2023 13:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Степаненко назвав головну помилку Мудрика у матчах за збірну України
Тарас Степаненко радіє перемозі. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував гру молодих футболістів національної команди. Лідер "Шахтаря" розповів про головний недолік Михайла Мудрика.

Досвід Степаненка може стати в пригоді Мудрику та Судакову, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Взбірна".

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У матчі відбору на Євро-2024 зі збірною Македонії Георгій Судаков забив гол, а Михайло Мудрик створив декілька моментів біля воріт суперника. Тарас Степаненко оцінив гру молодих футболістів національної команди

Що має покращити Мудрик

Капітан збірної України розповів, що весь колектив допомагає Судакову та Мудрику демонструвати їхні найкращі якості у матчах. Інші півзахисники виконують велику кількість чорнової роботи, щоб Георгій та Михайло могли створювати моменти.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик переживає втрачений момент. Фото: REUTERS/David W Cerny

При цьому Степаненко впевнений, що Мудрик міг би грати раціональніше. Вінгер "Челсі" часто збирає навколо себе кілька опонентів, але не розлучається з м'ячем. У таких ситуаціях було б логічно зробити передачу на вільного партнера, якого не опікуються захисники суперника.

"Міша робить все настільки швидко, що іноді не помічає, що там відбувається навколо нього. У нього така швидкість, що він біжить і "як у тунелі". Коли його зустрічаю кілька суперників, то десь є зона, в якій футболістів набагато менше. Мудрик прогресує і буде дуже круто, коли він навчиться бачити ситуацію на полі", — заявив Тарас Степаненко.

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