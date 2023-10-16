Степаненко назвал главную ошибку Мудрика в матчах за сборную Украины

Тарас Степаненко радуется победе. Фото: REUTERS/David W Cerny

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал игру молодых футболистов национальной команды. Лидер "Шахтера" рассказал о главном недостатке Михаила Мудрика.

Опыт Степаненко может пригодиться Мудрику и Судакову, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Взбірна".

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В матче отбора на Евро-2024 со сборной Македонии Георгий Судаков забил гол, а Михаил Мудрик создал несколько моментов у ворот соперника. Тарас Степаненко оценил игру молодых футболистов национальной команды.

Что должен улучшить Мудрик

Капитан сборной Украины рассказал, что весь коллектив помогает Судакову и Мудрику демонстрировать их лучшие качества в матчах. Остальные полузащитники выполняют большое количество черновой работы, чтобы Георгий и Михаил могли создавать моменты.

Михаил Мудрик жалеет об упущенном моменте. Фото: REUTERS/David W Cerny

При этом Степаненко уверен, что Мудрик мог бы играть более рационально. Вингер "Челси" часто собирает вокруг себя несколько оппонентов, но не расстается с мячом. В таких ситуациях было бы логично сделать передачу на свободного партнера, которого не опекают защитники соперника.

"Миша делает все настолько быстро, что иногда не замечает, что там происходит вокруг него. У него такая скорость, что он бежит и "как в тоннеле". Когда его встречаю несколько соперников, то где-то есть зона, в которой футболистов гораздо меньше. Мудрик прогрессирует и будет очень круто, когда он научится видеть ситуацию на поле", — заявил Тарас Степаненко.

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