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"Барселона" заплатить 80 млн євро, щоб зберегти одну з головних зірок

16 жовтня 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" заплатить 80 млн євро, щоб зберегти одну з головних зірок
Фелікс та Левандовський під час матчу "Барселони". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної Португалії та мадридського "Атлетіко" Жоау Фелікс хоче залишитися у "Барселоні", за яку виступає на правах оренди. Однак мадридський клуб не збирається йти на поступки щодо трансферу гравця.

Фелікс готовий допомогти "Барселоні" розв'язувати питання з "Атлетіко", повідомляє Marca.

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Жоау Фелікс проводить сезон 2023/2024 у каталонській "Барселоні", де відразу зумів стати одним із лідерів команди. Проте "синьо-гранатові" не можуть дозволити собі викупити права на 23-річного португальця, оскільки "Атлетіко" хоче отримати за нього 80 млн євро.

Трансфер Жоау Фелікса до "Барселони"

Контракт півзахисника з "Атлетико" розрахований до літа 2029 року. Мадридський клуб не має наміру знижувати ціну на футболіста. У каталонців немає грошей, щоб підписати з Феліксом угоду на постійній основі. Проте сам Жоау знайшов вихід зі складної ситуації.

Жоау Фелікс
Жоау Фелікс та воротар "Гранади". Фото: REUTERS/Jon Nazca

Португальський футболіст більше не хоче виступати в "Атлетіко". Влітку наступного року він знову виявить бажання перейти на правах оренди до "Барселони". До угоди клубів буде включено опцію обов'язкового викупу його контракт влітку 2025 року за 40 млн євро.

У сезоні 2023/2024 Жоау Фелікс зіграв за "Барселону" вісім матчів у всіх турнірах. На рахунку португальця три голи та одна результативна передача.

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