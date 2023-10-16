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"Барселона" заплатит 80 млн евро, чтобы сохранить одну из главных звезд

16 октября 2023 17:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" заплатит 80 млн евро, чтобы сохранить одну из главных звезд
Феликс и Левандовский во время матча "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Португалии и мадридского "Атлетико" Жоау Феликс хочет остаться в "Барселоне", за которую выступает на правах аренды. Однако мадридский клуб не собирается идти на уступки в вопросе трансфера игрока. 

Феликс готов помочь "Барселоне" решить вопрос с "Атлетико", сообщает Marca

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Жоау Феликс проводит сезон 2023/2024 в каталонской "Барселоне", где сходу сумел стать одним из лидеров команды. Однако "сине-гранатовые" не могут позволить себе выкупить права на 23-летнего португальца, поскольку "Атлетико" хочет получить за него 80 млн евро. 

Трансфер Жоау Феликса в "Барселону" 

Контракт атакующего полузащитника с "Атлетико" рассчитан до лета 2029 года. Мадридский клуб не собирается снижать цену на футболиста. У каталонцев нет денег, чтобы подписать с Феликсом соглашение на постоянной основе. Однако сам Жоау нашел выход из сложной ситуации. 

Жоау Феликс
Жоау Феликс и вратарь "Гранады". Фото: REUTERS/Jon Nazca

Португальский футболист больше не хочет выступать в "Атлетико". Летом следующего года он снова заявит о желании перейти на правах аренды в "Барселону". В соглашение клубов будет включена опция обязательного выкупа его контракт летом 2025 года за 40 млн евро. 

В сезоне 2023/2024 Жоау Феликс сыграл за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах. На счету португальца три гола и одна результативная передача. 

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