"Барселона" заплатит 80 млн евро, чтобы сохранить одну из главных звезд

Феликс и Левандовский во время матча "Барселоны". Фото: REUTERS/Albert Gea

Полузащитник сборной Португалии и мадридского "Атлетико" Жоау Феликс хочет остаться в "Барселоне", за которую выступает на правах аренды. Однако мадридский клуб не собирается идти на уступки в вопросе трансфера игрока.

Феликс готов помочь "Барселоне" решить вопрос с "Атлетико", сообщает Marca.

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Жоау Феликс проводит сезон 2023/2024 в каталонской "Барселоне", где сходу сумел стать одним из лидеров команды. Однако "сине-гранатовые" не могут позволить себе выкупить права на 23-летнего португальца, поскольку "Атлетико" хочет получить за него 80 млн евро.

Трансфер Жоау Феликса в "Барселону"

Контракт атакующего полузащитника с "Атлетико" рассчитан до лета 2029 года. Мадридский клуб не собирается снижать цену на футболиста. У каталонцев нет денег, чтобы подписать с Феликсом соглашение на постоянной основе. Однако сам Жоау нашел выход из сложной ситуации.

Жоау Феликс и вратарь "Гранады". Фото: REUTERS/Jon Nazca

Португальский футболист больше не хочет выступать в "Атлетико". Летом следующего года он снова заявит о желании перейти на правах аренды в "Барселону". В соглашение клубов будет включена опция обязательного выкупа его контракт летом 2025 года за 40 млн евро.

В сезоне 2023/2024 Жоау Феликс сыграл за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах. На счету португальца три гола и одна результативная передача.

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