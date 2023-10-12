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"Барселона" заплатит 60 млн за звезду сборной Испании

12 октября 2023 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Барселона" заплатит 60 млн за звезду сборной Испании
Игроки "Барселоны" перед матчем. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство "Барселоны" работает над предложением по приглашению на "Камп Ноу" одного из футболистов сборной Испании. Трансфер должен состояться уже летом следующего года. 

Каталонский клуб готов потратить на новичка солидную сумму, сообщает Bild

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Тренерский штаб "Барселоны" столкнулся с большим количеством травм среди игроков основного состава в начале текущего сезона. Хави Эрнандес сделал выводы из ситуации. Он уже обратился к президенту клуба Жоану Лапорте с просьбой пригласить в команду известного полузащитника. 

Кого хочет купить "Барселона" 

Минувшие летом каталонский клуб не тратил большие деньги на трансферы и приглашал в команду в основном свободных агентов или футболистов, за которых не надо было платить. Это позволило "Барселоне" постепенно улучшить свое финансовое положение. Экономическая ситуация в клубе постепенно продолжает нормализоваться. Следующим летом "сине-гранатовые" смогут позволить себе траты на трансферном рынке. 

Дани Ольмо
Дани Ольмо в сборной Испании. Фото: instagram.com/daniolmo7/

Одним из новичков "Барселоны" станет 25-летний полузащитник сборной Испании и немецкого "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. В молодости он занимался в каталонской академии "Ла Масия", однако затем перешел в загребское "Динамо", и уже оттуда попал в "РБ Лейпциг". 

"Барселона" уже несколько лет пытается вернуть Ольмо, и теперь каталонцы готовы заплатить за трансфер Дани большие деньги. Контракт испанца с "Лейпцигом" заключен до лета 2027 года, однако немецкий клуб не против отпустить игрока за солидное вознаграждение. 

В сезоне 2023/2024 Дани Ольмо сыграл за "РБ Лейпциг" три матча, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу. Его команда после семи туров идет на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. 

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