"Барселона" заплатить 60 млн за зірку збірної Іспанії

Гравці "Барселони" перед матчем. Фото: REUTERS/Jon Nazca

Керівництво "Барселони" працює над пропозицією на запрошення на "Камп Ноу" одного з футболістів збірної Іспанії. Трансфер має відбутися вже влітку наступного року.

Каталонський клуб готовий витратити на новачка солідну суму, повідомляє Bild.

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Тренерський штаб "Барселони" зіткнувся з великою кількістю травм серед гравців основного складу на початку цього сезону. Хаві Ернандес зробив висновки із ситуації. Він уже звернувся до президента клубу Жоана Лапорта з проханням запросити до команди відомого півзахисника.

Кого хоче купити "Барселона"

Минулого літа каталонський клуб не витрачав великих грошей на трансфери й запрошував до команди переважно вільних агентів чи футболістів, за яких не треба було платити. Це дозволило "Барселоні" поступово покращити своє фінансове становище. Економічна ситуація у клубі поступово продовжує нормалізуватися. Наступного літа "синьо-гранатові" зможуть дозволити собі витрати на трансферному ринку.

Дані Ольмо у збірній Іспанії. Фото: instagram.com/daniolmo7/

Одним із новачків "Барселони" стане 25-річний півзахисник збірної Іспанії та німецького "РБ Лейпциг" Дані Ольмо. У молодості він займався в каталонській академії "Ла Масія", проте потім перейшов до загребського "Динамо", і вже звідти потрапив до "РБ Лейпцигу".

"Барселона" вже кілька років намагається повернути Ольмо і тепер каталонці готові заплатити за трансфер Дані великі гроші. Контракт іспанця з "Лейпцигом" укладено до літа 2027 року, проте німецький клуб не проти відпустити гравця за солідну винагороду.

У сезоні 2023/2024 Дані Ольмо зіграв за "РБ Лейпциг" три матчі, в яких забив два голи та зробив одну результативну передачу. Його команда після семи турів йде на шостому місці у турнірній таблиці Бундесліги.

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