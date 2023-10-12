Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Барселона" заплатить 60 млн за зірку збірної Іспанії arrow

"Барселона" заплатить 60 млн за зірку збірної Іспанії

12 жовтня 2023 13:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Барселона" заплатить 60 млн за зірку збірної Іспанії
Гравці "Барселони" перед матчем. Фото: REUTERS/Jon Nazca
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво "Барселони" працює над пропозицією на запрошення на "Камп Ноу" одного з футболістів збірної Іспанії. Трансфер має відбутися вже влітку наступного року.

Каталонський клуб готовий витратити на новачка солідну суму, повідомляє Bild.

Читайте також:

Тренерський штаб "Барселони" зіткнувся з великою кількістю травм серед гравців основного складу на початку цього сезону. Хаві Ернандес зробив висновки із ситуації. Він уже звернувся до президента клубу Жоана Лапорта з проханням запросити до команди відомого півзахисника.

Кого хоче купити "Барселона"

Минулого літа каталонський клуб не витрачав великих грошей на трансфери й запрошував до команди переважно вільних агентів чи футболістів, за яких не треба було платити. Це дозволило "Барселоні" поступово покращити своє фінансове становище. Економічна ситуація у клубі поступово продовжує нормалізуватися. Наступного літа "синьо-гранатові" зможуть дозволити собі витрати на трансферному ринку.

Дані Ольмо
Дані Ольмо у збірній Іспанії. Фото: instagram.com/daniolmo7/

Одним із новачків "Барселони" стане 25-річний півзахисник збірної Іспанії та німецького "РБ Лейпциг" Дані Ольмо. У молодості він займався в каталонській академії "Ла Масія", проте потім перейшов до загребського "Динамо", і вже звідти потрапив до "РБ Лейпцигу".

"Барселона" вже кілька років намагається повернути Ольмо і тепер каталонці готові заплатити за трансфер Дані великі гроші. Контракт іспанця з "Лейпцигом" укладено до літа 2027 року, проте німецький клуб не проти відпустити гравця за солідну винагороду.

У сезоні 2023/2024 Дані Ольмо зіграв за "РБ Лейпциг" три матчі, в яких забив два голи та зробив одну результативну передачу. Його команда після семи турів йде на шостому місці у турнірній таблиці Бундесліги.

Нагадаємо, Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення. 

Роналду загрожують суворим покаранням: кар'єра португальця у небезпеці. 

"Ліверпуль" знайшов заміну Клоппу: "Енфілд" чекає на повернення легенди

Циганковим зацікавилася "Баварія": що відомо. 

Буяльський піде з "Динамо" вже у січні: куди перейде гравець.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Скільки коштує опікуватись ветеранами, або які заробітки у Юлії Лапутіної

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз