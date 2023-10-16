"Шахтер" уволил ван Леувена: кто станет новым тренером "горняков"

Патрик Ван Леувен после матча Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Руководство донецкого "Шахтера" приняло решение досрочно расторгнуть контракт с Патриком ван Леувеном. Вместе с нидерландским тренером уйдут и его помощники.

В ближайшее время "горняки" представят нового наставника, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт донецкого клуба.

Читайте также:

Патрик ван Леувен проработал главным тренером "Шахтера" меньше полугода. Он возглавил "горняков" в июле 2023 года. Нидерландский специалист пришел в клуб из луганской "Зари". Изначально 54-летний специалист должен был проработать в этой должности несколько лет.

Бывший тренер "Шахтера" Патрик ван Леувен. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Увольнение ван Леувена

Несколько недель назад уже ходили слухи о том, что в "Шахтере" может произойти очередная смена тренера. Руководство клуба было недовольно результатами команды под руководством нидерландского наставника. Журналисты писали и о "сложной атмосфере" в раздевалке.

Казалось, после победы "Шахтера" над "Антверпеном" в Лиге чемпионов ван Леувен получил новый кредит доверия, но внезапно появилась новость о его досрочном увольнении. Пока не известно, кто станет новым главным тренером "горняков". Слухи сватают на эту должность Арне Слота из "Фейеноорда".

Под руководством Патрика ван Леувена "горняки" провели 12 официальных поединков. Команда идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Аналогичную позицию "Шахтер" занимает в своей группе в Лиге чемпионов.

Ван Леувен пришел в "Шахтер" из луганской "Зари", как и предыдущий наставник "горняков" Игор Йовичевич. Сейчас "Зарю" тренирует Валерий Кривенцов.

С 2006 по 2013 годы Патрик ван Леувен работал в академии "Шахтера".

Напомним, Судаков переедет в Италию: "Ювентус" приготовил предложение по игроку.

Степаненко назвал главную ошибку Мудрика в матчах за сборную Украины.

Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото как ребенок.