"Шахтар" звільнив ван Леувена: хто стане новим тренером "гірників"

Патрік Ван Леувен після матчу Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Керівництво донецького "Шахтаря" вирішило достроково розірвати контракт із Патріком ван Леувеном. Разом із нідерландським тренером підуть і його помічники.

Найближчим часом "гірники" представлять нового наставника, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт донецького клубу.

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Патрік ван Леувен пропрацював головним тренером "Шахтаря" менше ніж пів року. Він очолив "гірників" у липні 2023 року. Нідерландський фахівець прийшов у клуб із луганської "Зорі". Спочатку 54-річний фахівець мав працювати на цій посаді декілька років.

Колишній тренер "Шахтаря" Патрік ван Леувен. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Звільнення ван Леувена

Декілька тижнів тому вже ходили чутки про те, що в "Шахтарі" може статися чергова зміна тренера. Керівництво клубу було незадоволене результатами команди під керівництвом нідерландського наставника. Журналісти писали й про "складну атмосферу" у роздягальні.

Здавалося, після перемоги "Шахтаря" над "Антверпеном" у Лізі чемпіонів ван Леувен отримав новий кредит довіри, але раптово з'явилася новина про його дострокове звільнення. Поки що не відомо, хто стане новим головним тренером "гірників". Чутки сватають на цю посаду Арне Слота з "Феєнорда".

Під керівництвом Патріка ван Леувена "гірники" провели 12 офіційних поєдинків. Команда йде на третьому місці у турнірній таблиці чемпіонату України. Аналогічну позицію "Шахтар" посідає у своїй групі у Лізі чемпіонів.

Ван Леувен прийшов у "Шахтар" із луганської "Зорі", як і попередній наставник "гірників" Ігор Йовічевич. Наразі "Зорю" тренує Валерій Кривенцов.

З 2006 до 2013 року Патрік ван Леувен працював в академії "Шахтаря".

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