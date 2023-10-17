Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду"

Сборная Украины U-21 после победы. Фото: УАФ

В третьем туре квалификации на чемпионат Европы-2025 U-21 сборная Украины обыграла команду Англии. Интересно, что именно британцы являются действующими чемпионами среди молодежных команд.

После матча своим комментарием поделился наставник сборной Украины Унаи Мельгоса, сообщил портал "Суспільне Спорт".

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Три победы в трех матчах позволили Украине возглавить группу F. На три балла меньше у англичан. У Люксембурга, Сербии и Северной Ирландии по одному выигранному матчу. На последнем месте без набранных очков находится Азербайджан.

Мельгосе понравился прогресс Украины

Мельгоса после матча с Англией был доволен не самим фактом победы, а тем, как это произошло. Команда забила победный мяч в добавленное время, что дало много эмоций игрокам и тренеру.

"Очень тяжело на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который у нас был. Все же играли против чемпионов прошлого Евро, и в те моменты во втором тайме мы почувствовали на себе силу наших соперников. Но я видел, что наша команда билась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим.

Прежде всего доволен процессом. Доволен происходящим, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки в сборной, как они дерутся за свою команду. Они прогрессируют, слушают нас. У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень длинной истории, по пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают", — сказал специалист.

Мельгоса также рассказал об авторе выбитого мяча Илье Кваснице, который вышел на замену на 74-й минуте. По словам тренера, Илья пока не игрок стартового состава, но он будет бороться и доказывать свое право на старт. Пока Илье тяжело, поскольку его конкурент Назарий Волошин забил гол, а Максим Брагару сделал две голевые передачи.

Уделил Мельгоса внимание и Олегу Очеретько, забившему прямым ударом со штрафного.

"Обычно у нас есть все планы на абсолютно все стандарты. У него классный удар, он пробил и сделал правильный выбор", — сказал тренер.

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