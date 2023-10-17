Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду" arrow

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду"

17 октября 2023 07:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду"
Сборная Украины U-21 после победы. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В третьем туре квалификации на чемпионат Европы-2025 U-21 сборная Украины обыграла команду Англии. Интересно, что именно британцы являются действующими чемпионами среди молодежных команд.

После матча своим комментарием поделился наставник сборной Украины Унаи Мельгоса, сообщил портал "Суспільне Спорт".

Читайте также:

Три победы в трех матчах позволили Украине возглавить группу F. На три балла меньше у англичан. У Люксембурга, Сербии и Северной Ирландии по одному выигранному матчу. На последнем месте без набранных очков находится Азербайджан.

Мельгосе понравился прогресс Украины

Мельгоса после матча с Англией был доволен не самим фактом победы, а тем, как это произошло. Команда забила победный мяч в добавленное время, что дало много эмоций игрокам и тренеру.

"Очень тяжело на протяжении всего матча удерживать тот уровень энергии, который у нас был. Все же играли против чемпионов прошлого Евро, и в те моменты во втором тайме мы почувствовали на себе силу наших соперников. Но я видел, что наша команда билась, пыталась еще раз что-то сделать и справилась с этим.

Прежде всего доволен процессом. Доволен происходящим, как растет команда. Смотрю, как тренируются игроки в сборной, как они дерутся за свою команду. Они прогрессируют, слушают нас. У нас не так много времени, чтобы тренироваться на поле, но они очень подробно следят за тактическими разборами, работают с видео. Поэтому это просто один момент в очень длинной истории, по пути этой молодежной сборной к результатам. Они прекрасно работают", — сказал специалист.

Мельгоса также рассказал об авторе выбитого мяча Илье Кваснице, который вышел на замену на 74-й минуте. По словам тренера, Илья пока не игрок стартового состава, но он будет бороться и доказывать свое право на старт. Пока Илье тяжело, поскольку его конкурент Назарий Волошин забил гол, а Максим Брагару сделал две голевые передачи.

Уделил Мельгоса внимание и Олегу Очеретько, забившему прямым ударом со штрафного.

"Обычно у нас есть все планы на абсолютно все стандарты. У него классный удар, он пробил и сделал правильный выбор", — сказал тренер.

Напомним, Судаков переедет в Италию: "Ювентус" приготовил предложение по игроку.

"Барселона" заплатит 80 млн евро, чтобы сохранить одну из главных звезд.

Степаненко назвал главную ошибку Мудрика в матчах сборной Украины.

Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024.

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя более агрессивно в спорте.

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото, как ребенок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз