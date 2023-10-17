Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина
17 жовтня збірна України зіграє виїзний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 з футболу. Суперником нашої команди стане Мальта.
Перед матчем стосовно гри висловився головний тренер збірної України Сергій Ребров, повідомив портал Новини.LIVE.
Наразі Україна веде боротьбу за друге місце в групі. У підопічних Реброва 10 очок. Стільки ж балів у Італії, але у них ще матч в запасі.
Ребров чекає складний матч з Мальтою
Головний тренер збірної України розповів про кадрові проблеми, оскільки двоє гравців вже покинули розташування команди.
"На жаль, Маліновський не може зіграти у матчі — він має три жовті картки. Відновився та почав працювати у загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові на завтрашню гру", — сказав фахівець.
Відправився в США центральний захисник Сергій Кривцов, який травмувався ще перед першою грою.
Стосовно Мальти, то Ребров похвалив суперника за намагання грати у відкритий футбол та спрогнозував складний матч, до якого готуються його підопічні.
Також тренер висловився про Назарія Русина, якого він вдруге викликав у збірну, але гравець в трьох матчах не потрапляв у заявку на гру.
"Подивимося, ще є тренування, але я вдячний Назарію. Він працює, ніяких питань, він усе розуміє. Я вважаю, що виклик до збірної для нього це велика повага. Він працює з усіма хлопцями та має шанс з'явитися у складі", — зазначив Ребров.
Матч Мальта — Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45 за Києвом.
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