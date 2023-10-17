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Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина

17 жовтня 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 жовтня збірна України зіграє виїзний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 з футболу. Суперником нашої команди стане Мальта.

Перед матчем стосовно гри висловився головний тренер збірної України Сергій Ребров, повідомив портал Новини.LIVE.

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Наразі Україна веде боротьбу за друге місце в групі. У підопічних Реброва 10 очок. Стільки ж балів у Італії, але у них ще матч в запасі.

Ребров чекає складний матч з Мальтою

Головний тренер збірної України розповів про кадрові проблеми, оскільки двоє гравців вже покинули розташування команди.

"На жаль, Маліновський не може зіграти у матчі — він має три жовті картки. Відновився та почав працювати у загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові на завтрашню гру", — сказав фахівець.

Відправився в США центральний захисник Сергій Кривцов, який травмувався ще перед першою грою.

Стосовно Мальти, то Ребров похвалив суперника за намагання грати у відкритий футбол та спрогнозував складний матч, до якого готуються його підопічні.

Також тренер висловився про Назарія Русина, якого він вдруге викликав у збірну, але гравець в трьох матчах не потрапляв у заявку на гру.

"Подивимося, ще є тренування, але я вдячний Назарію. Він працює, ніяких питань, він усе розуміє. Я вважаю, що виклик до збірної для нього це велика повага. Він працює з усіма хлопцями та має шанс з'явитися у складі", — зазначив Ребров.

Матч Мальта — Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45 за Києвом.

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