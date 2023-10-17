Слова Реброва перед Мальтою: кадрові проблеми, сила суперника та "ігнор" Русина

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: УАФ

17 жовтня збірна України зіграє виїзний матч групового етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 з футболу. Суперником нашої команди стане Мальта.

Перед матчем стосовно гри висловився головний тренер збірної України Сергій Ребров, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Наразі Україна веде боротьбу за друге місце в групі. У підопічних Реброва 10 очок. Стільки ж балів у Італії, але у них ще матч в запасі.

Ребров чекає складний матч з Мальтою

Головний тренер збірної України розповів про кадрові проблеми, оскільки двоє гравців вже покинули розташування команди.

"На жаль, Маліновський не може зіграти у матчі — він має три жовті картки. Відновився та почав працювати у загальній групі Денис Попов. Усі гравці відновлюються та готові на завтрашню гру", — сказав фахівець.

Відправився в США центральний захисник Сергій Кривцов, який травмувався ще перед першою грою.

Стосовно Мальти, то Ребров похвалив суперника за намагання грати у відкритий футбол та спрогнозував складний матч, до якого готуються його підопічні.

Також тренер висловився про Назарія Русина, якого він вдруге викликав у збірну, але гравець в трьох матчах не потрапляв у заявку на гру.

"Подивимося, ще є тренування, але я вдячний Назарію. Він працює, ніяких питань, він усе розуміє. Я вважаю, що виклик до збірної для нього це велика повага. Він працює з усіма хлопцями та має шанс з'явитися у складі", — зазначив Ребров.

Матч Мальта — Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45 за Києвом.

Нагадаємо, Судаков переїде до Італії: "Ювентус" приготував пропозицію щодо гравця.

"Барселона" заплатить 80 млн євро, щоб зберегти одну з головних зірок.

Степаненко назвав головну помилку Мудрика у матчах за збірну України.

Мальта — Україна: де і коли дивитись матч відбору на Євро-2024.

Чотириразовий олімпійський чемпіон закликав Росію поводитися агресивніше у спорті.

Український велетень допомагає Нганну готуватися до Ф'юрі: Френсіс на фото, як дитина.