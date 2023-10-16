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Мальта — Україна: анонс та прогнози букмекерів на матч Євро-2024

16 жовтня 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мальта — Україна: анонс та прогнози букмекерів на матч Євро-2024
Збірна України перед матчем Євро-2024. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє проти Мальти виїзний двобій відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва є фаворитом цього протистояння.

Експерти вважають, що українські футболісти матимуть змогу перемогти в гостях, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Це буде лише третя зустріч в історії збірних України та Мальти. 2017-го року "синьо-жовті" під керівництвом Андрія Шевченка програли вдома "Іоанітам" з рахунком 0:1. У рамках відбору на Євро-2024 українці в офіційному матчі здолали Мальту з тим самим мінімальним рахунком. Обидва поєдинки вийшли збірними для "синьо-жовтих".

Збірна України
Футболісти дякують уболівальникам за підтримку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Ставки та прогнози на матч Мальта — Україна

Попри кадрові втрати команди Сергія Реброва, експерти вважають саме її фаворитом у поєдинку із мальтійцями. Коефіцієнт на перемогу збірної України складає 1,30. Зробити ставку на перемогу збірної Мальти можна з коефіцієнтом 13,28. Нічия оцінюється коефіцієнтом 5,54.

У цьому матчі збірній України не допоможуть травмовані Ярмоленко, Циганков та Кривцов, а також на поле не зможе вийти Руслан Маліновський. Важливо відзначити, що форварди "синьо-жовтої" команди давно не можуть забити гола в офіційних матчах. Можливо, цього разу Довбик, Яремчук, Ванат чи Русин зуміють виправити цю статистику.

Поєдинок Мальта — Україна відбудеться 17 жовтня о 21:45 за київським часом. Головний арбітр зустрічі — Мортен Крог із Данії.

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