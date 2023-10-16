Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Мальта — Украина: анонс и прогнозы букмекеров на матч Евро-2024 arrow

Мальта — Украина: анонс и прогнозы букмекеров на матч Евро-2024

16 октября 2023 15:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мальта — Украина: анонс и прогнозы букмекеров на матч Евро-2024
Сборная Украины перед матчем Евро-2024. Фото: REUTERS/David W Cerny
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против Мальты выездной поединок отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва является фаворитом этого противостояния.

Эксперты считают, что украинские футболисты смогут победить в гостях, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Это будет всего лишь третья встреча в истории сборных Украины и Мальты. В 2017-м году "сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко проиграли дома "Иоанитам" со счетом 0:1. В рамках отбора на Евро-2024 украинцы в официальном матче одолели Мальту с тем же минимальным счетом. Оба поединка получились сборными для "сине-желтых". 

Сборная Украины
Футболисты благодарят болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Ставки и прогнозы на матч Мальта — Украина 

Несмотря на кадровые потери команды Сергея Реброва, эксперты считают именно ее фаворитом в поединке с мальтийцами. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 1,30. Сделать ставку на победу сборной Мальты можно с коэффициентом 13,28. Ничья оценивается коэффициентом 5,54. 

В этом матче сборной Украины не помогут травмированные Ярмоленко, Цыганков и Кривцов, а также на поле не сможет выйти Руслан Малиновский. Важно отметить, что форварды "сине-желтой" команды давно не могут забить гол в официальных матчах. Возможно, на этот раз Довбик, Яремчук, Ванат или Русин сумеют исправить эту статистику. 

Поединок Мальта — Украина состоится 17 октября в 21:45 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — Мортен Крог из Дании. 

Напомним, Судаков переедет в Италию: "Ювентус" приготовил предложение по игроку. 

Степаненко назвал главную ошибку Мудрика в матчах за сборную Украины. 

Мальта — Украина: где и когда смотреть матч отбора на Евро-2024. 

Четырехкратный олимпийский чемпион призвал Россию вести себя агрессивнее в спорте. 

Украинский великан помогает Нганну готовиться к Фьюри: Фрэнсис на фото как ребенок.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

None

Тепло в Киеве и новые графики отключений ДТЭК: как стартует отопительный сезон

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз