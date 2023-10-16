Мальта — Украина: анонс и прогнозы букмекеров на матч Евро-2024

Сборная Украины перед матчем Евро-2024. Фото: REUTERS/David W Cerny

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет против Мальты выездной поединок отбора на Евро-2024. Команда Сергея Реброва является фаворитом этого противостояния.

Эксперты считают, что украинские футболисты смогут победить в гостях, сообщает портал Новини.LIVE.

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Это будет всего лишь третья встреча в истории сборных Украины и Мальты. В 2017-м году "сине-желтые" под руководством Андрея Шевченко проиграли дома "Иоанитам" со счетом 0:1. В рамках отбора на Евро-2024 украинцы в официальном матче одолели Мальту с тем же минимальным счетом. Оба поединка получились сборными для "сине-желтых".

Футболисты благодарят болельщиков за поддержку. Фото: REUTERS/David W Cerny

Ставки и прогнозы на матч Мальта — Украина

Несмотря на кадровые потери команды Сергея Реброва, эксперты считают именно ее фаворитом в поединке с мальтийцами. Коэффициент на победу сборной Украины составляет 1,30. Сделать ставку на победу сборной Мальты можно с коэффициентом 13,28. Ничья оценивается коэффициентом 5,54.

В этом матче сборной Украины не помогут травмированные Ярмоленко, Цыганков и Кривцов, а также на поле не сможет выйти Руслан Малиновский. Важно отметить, что форварды "сине-желтой" команды давно не могут забить гол в официальных матчах. Возможно, на этот раз Довбик, Яремчук, Ванат или Русин сумеют исправить эту статистику.

Поединок Мальта — Украина состоится 17 октября в 21:45 по киевскому времени. Главный арбитр встречи — Мортен Крог из Дании.

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