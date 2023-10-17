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Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина

17 октября 2023 06:30
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Агабекян Карен
редактор
Слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

17 октября сборная Украины сыграет выездной матч группового этапа квалификации на чемпионат Европы-2024 по футболу. Соперником нашей команды станет Мальта.

Перед матчем об игре высказался главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина ведет борьбу за второе место в группе. У подопечных Реброва 10 очков. Столько же баллов у Италии, но у них еще матч в запасе.

Ребров ждет сложный матч с Мальтой

Главный тренер сборной Украины рассказал о кадровых проблемах, поскольку двое игроков уже покинули расположение команды.

"К сожалению, Малиновский не может сыграть в матче — у него три желтые карточки. Восстановился и начал работать в общей группе Денис Попов. Все игроки восстанавливаются и готовы на завтрашнюю игру", — сказал специалист.

Отправился в США центральный защитник Сергей Кривцов, травмировавшийся еще перед первой игрой.

Относительно Мальты, Ребров похвалил соперника за попытку играть в открытый футбол и спрогнозировал сложный матч, к которому готовятся его подопечные.

Также тренер высказался о Назарии Русине, которого он во второй раз вызвал в сборную, но игрок в трех матчах не попадал в заявку на игру.

"Посмотрим, есть еще тренировки, но я благодарен Назарию. Он работает, никаких вопросов, он все понимает. Я считаю, что вызов в сборную для него это большое уважение. Он работает со всеми ребятами и имеет шанс появиться в составе", — отметил Ребров.

Матч Мальта-Украина состоится 17 октября в 21:45 по Киеву.

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