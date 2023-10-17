Циганков опинився у сфері інтересів відомого клубу: "Жирона" вже відреагувала
Півзахисник збірної України Віктор Циганков уже наступного літа може змінити клуб. "Жирона" продасть молодого футболіста, якщо отримає за нього солідну винагороду.
У послугах Циганкова зацікавлені щонайменше кілька клубів, повідомляє Marca.
Іспанські журналісти пишуть про інтерес до Віктора Циганкова з боку неназваного європейського гранда. Було озвучено припущення, що йдеться про "Баварію", проте офіційного підтвердження цьому немає.
Умови трансферу Циганкова
Відомо, що за прогресом Віктора Циганкова спостерігають представники щонайменше кількох топклубів із різних країн. Серед цих грандів є і "Баварія". Проте останнім часом іспанська преса все частіше пише про те, що відхід українця з "Жирони" може відбутися вже під час зимового трансферного вікна-2024.
Стверджується, що "Жирона" погоджується продати 25-річного півзахисника лише за 30 млн євро. Згідно з умовами договору з "Динамо", половину цих грошей отримає київський клуб. У січні 2023 року каталонці підписали Циганкова за п'ять мільйонів євро.
У "Баварії" не коментують інформацію про можливий трансфер українця. Однак найближчим часом мюнхенці можуть чекати на кілька футболістів, які грають на тій же позиції, що й Циганкова.
У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков забив за "Жирону" один гол і зробив результативну передачу у восьми поєдинках Ла Ліги.
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