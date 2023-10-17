Циганков опинився у сфері інтересів відомого клубу: "Жирона" вже відреагувала

Віктор Циганков у матчі за збірну України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков уже наступного літа може змінити клуб. "Жирона" продасть молодого футболіста, якщо отримає за нього солідну винагороду.

У послугах Циганкова зацікавлені щонайменше кілька клубів, повідомляє Marca.

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Іспанські журналісти пишуть про інтерес до Віктора Циганкова з боку неназваного європейського гранда. Було озвучено припущення, що йдеться про "Баварію", проте офіційного підтвердження цьому немає.

Віктор Циганков у збірній України. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Умови трансферу Циганкова

Відомо, що за прогресом Віктора Циганкова спостерігають представники щонайменше кількох топклубів із різних країн. Серед цих грандів є і "Баварія". Проте останнім часом іспанська преса все частіше пише про те, що відхід українця з "Жирони" може відбутися вже під час зимового трансферного вікна-2024.

Стверджується, що "Жирона" погоджується продати 25-річного півзахисника лише за 30 млн євро. Згідно з умовами договору з "Динамо", половину цих грошей отримає київський клуб. У січні 2023 року каталонці підписали Циганкова за п'ять мільйонів євро.

У "Баварії" не коментують інформацію про можливий трансфер українця. Однак найближчим часом мюнхенці можуть чекати на кілька футболістів, які грають на тій же позиції, що й Циганкова.

У сезоні 2023/2024 Віктор Циганков забив за "Жирону" один гол і зробив результативну передачу у восьми поєдинках Ла Ліги.

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