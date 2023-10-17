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Збірна України залишилася без капітана напередодні важливого матчу

17 жовтня 2023 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Збірна України залишилася без капітана напередодні важливого матчу
Тарас Степаненко у матчі за "Шахтар". Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У вівторок, 17 жовтня, збірна України зіграє на виїзді проти Мальти у рамках відбору на чемпіонат Європи-2024. Тарас Степаненко не вийде на поле у цьому поєдинку.

Капітан "синьо-жовтих" не потрапив до заявки на матч, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт УАФ.

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Склад збірної України зазнав ще однієї серйозної втрати. До Циганкова, Ярмоленка, Кривцова та Маліновського додався ще один важливий для команди футболіст, який у матчі з Північною Македонією вивів "синьо-жовтих" на поле з капітанською пов'язкою.

Збірна України
Степаненко вітає з перемогою партнерів зі збірної. Фото: REUTERS/David W Cerny

На Мальту без Степаненка

Прізвище півзахисника донецького "Шахтаря" зникло із заявки збірної України на поєдинок проти Мальти. Причини цього рішення залишаються невідомими. Напередодні головний тренер команди Сергій Ребров говорив, що збірна України не має кадрових втрат.

Підопічні Сергія Реброва мають перемагати у виїзному поєдинку з Мальтою, щоб не втратити шанси пробитися на континентальну першість. Україна та Італія набрали однакову кількість очок, але у "скуадри адзурри" ще є матч у запасі. Цього ж вечора італійці зіграють проти Англії.

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