Сборная Украины осталась без капитана в преддверии важного матча

Тарас Степаненко в матче за "Шахтер". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Тарас Степаненко не выйдет на поле в этом поединке.

Капитан "сине-желтых" не попал в заявку на матч, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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На Мальту без Степаненко

Фамилия полузащитника донецкого "Шахтера" исчезла из заявки сборной Украины на поединок против Мальты. Причины этого решения остаются неизвестны. Накануне главный тренер команды Сергей Ребров говорил, что у сборной Украины нет кадровых потерь.

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать в выездном поединке с Мальтой, чтобы не утратить шансы пробиться на континентальное первенство. Украина и Италия набрали одинаковое количество очков, но у "скуадры адзурры" еще есть матч в запасе. В этот же вечер итальянцы сыграют против Англии.

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