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Сборная Украины осталась без капитана в преддверии важного матча

17 октября 2023 10:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сборная Украины осталась без капитана в преддверии важного матча
Тарас Степаненко в матче за "Шахтер". Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Во вторник, 17 октября, сборная Украины сыграет на выезде против Мальты в рамках отбора на чемпионат Европы-2024. Тарас Степаненко не выйдет на поле в этом поединке. 

Капитан "сине-желтых" не попал в заявку на матч, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт УАФ.

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Состав сборной Украины понес еще одну серьезную потерю. К Цыганкову, Ярмоленко, Кривцову и Малиновскому добавился еще один важный для команды футболист, который в матче с Северной Македонией вывел "сине-желтых" на поле с капитанской повязкой. 

Сборная Украины
Степаненко поздравляет с победой партнеров по сборной. Фото: REUTERS/David W Cerny

На Мальту без Степаненко 

Фамилия полузащитника донецкого "Шахтера" исчезла из заявки сборной Украины на поединок против Мальты. Причины этого решения остаются неизвестны. Накануне главный тренер команды Сергей Ребров говорил, что у сборной Украины нет кадровых потерь. 

Подопечным Сергея Реброва необходимо побеждать в выездном поединке с Мальтой, чтобы не утратить шансы пробиться на континентальное первенство. Украина и Италия набрали одинаковое количество очков, но у "скуадры адзурры" еще есть матч в запасе. В этот же вечер итальянцы сыграют против Англии. 

Напомним слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина. 

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду". 

В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену". 

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