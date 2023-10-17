Цыганков оказался в сфере интересов известного клуба: "Жирона" уже отреагировала

Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков уже следующим летом может сменить клуб. "Жирона" продаст молодого футболиста, если получит за него солидное вознаграждение.

В услугах Цыганкова заинтересованы как минимум несколько клубов, сообщает Marca.

Читайте также:

Испанские журналисты пишут об интересе к Виктору Цыганкову со стороны неназванного европейского гранда. Было озвучено предложение, что речь идет о "Баварии", однако официального подтверждения этому нет.

Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Условия трансфера Цыганкова

Известно, что за прогрессом Виктора Цыганкова наблюдают представители как минимум нескольких топ-клубов из разных стран. В числе этих грандов есть и "Бавария". Однако в последнее время испанская пресса все чаще пишет о том, что уход украинца из "Жироны" может состояться уже во время зимнего трансферного окна-2024.

Утверждается, что "Жирона" согласна продать 25-летнего полузащитника только за 30 млн евро. Согласно условиям договора с "Динамо", половину этих денег получит киевский клуб. В январе 2023 года каталонцы подписали Цыганкова за пять миллионов евро.

В "Баварии" не комментируют информацию о возможном трансфере украинца. Однако в ближайшее время мюнхенцы могут прождать несколько футболистов, которые играют на той же позиции, что и Цыганкова.

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков забил за "Жирону" один гол и сделал результативную передачу в восьми поединках Ла Лиги.

Напомним слова Реброва перед Мальтой: кадровые проблемы, сила соперника и "игнор" Русина.

Мельгоса о победе Украины над Англией: "Они сражаются за свою команду".

В Донецке россияне собрались снести "Донбасс Арену".