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Цыганков оказался в сфере интересов известного клуба: "Жирона" уже отреагировала

17 октября 2023 11:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Цыганков оказался в сфере интересов известного клуба: "Жирона" уже отреагировала
Виктор Цыганков в матче за сборную Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков уже следующим летом может сменить клуб. "Жирона" продаст молодого футболиста, если получит за него солидное вознаграждение. 

В услугах Цыганкова заинтересованы как минимум несколько клубов, сообщает Marca

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Испанские журналисты пишут об интересе к Виктору Цыганкову со стороны неназванного европейского гранда. Было озвучено предложение, что речь идет о "Баварии", однако официального подтверждения этому нет. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Условия трансфера Цыганкова 

Известно, что за прогрессом Виктора Цыганкова наблюдают представители как минимум нескольких топ-клубов из разных стран. В числе этих грандов есть и "Бавария". Однако в последнее время испанская пресса все чаще пишет о том, что уход украинца из "Жироны" может состояться уже во время зимнего трансферного окна-2024. 

Утверждается, что "Жирона" согласна продать 25-летнего полузащитника только за 30 млн евро. Согласно условиям договора с "Динамо", половину этих денег получит киевский клуб. В январе 2023 года каталонцы подписали Цыганкова за пять миллионов евро. 

В "Баварии" не комментируют информацию о возможном трансфере украинца. Однако в ближайшее время мюнхенцы могут прождать несколько футболистов, которые играют на той же позиции, что и Цыганкова. 

В сезоне 2023/2024 Виктор Цыганков забил за "Жирону" один гол и сделал результативную передачу в восьми поединках Ла Лиги. 

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