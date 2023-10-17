Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире

Жозе Моуринью на тренировке в "Роме". Фото: instagram.com/officialasroma/

Уже летом следующего года в итальянской "Роме" появится новый главный тренер. Жозе Моуринью покинет эту должность.

Португальский наставник переедет в Саудовскую Аравию, сообщает Sky Italia.

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Руководство "Ромы" приняло решение не продлевать контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Срок действия соглашения тренера с клубом закончится в июне 2024 года. В контракте есть опция о продлении, но ее не будут активировать.

Куда уйдет Моуринью

В восьми турах Серии А "Рома" одержала всего три победы и оказалась на десятом месте в турнирной таблице. Такой результат не устраивает владельцев "Ромы", который приняли решение о смене тренера. Новый наставником "волков" может стать Антонио Конте, с которым уже ведутся переговоры.

Жозе Моуринью в Италии. Фото: instagram.com/officialasroma/

Жозе Моуринью помог "Роме" выиграть Кубок Конференций в сезоне 2021/2022, а год спустя вывел команду в финал Лиги Европы. Летом 2023 года португальцем интересовались саудовские клубы "Аль-Хиляль" (Эр-Рияд) и "Аль-Ахли" (Джидда). Моуринью может возглавить один из этих клубов летом 2024 года. Ему готовы платить 100 млн евро за сезон, что сделает португальского наставника самым высокооплачиваемым тренером мира.

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