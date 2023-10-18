Миколенко розкрив несподіваний секрет результативності Мудрика у збірній України

Гравці збірної України дякують уболівальникам. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Міколенко прокоментував перемогу над Мальтою (3:1) у матчі відбору Євро-2024.

Миколенко розповів, як Мудрику вдалося забити важливий гол, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Zorya Londonsk.

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Віталій Миколенко та Михайло Мудрик виходили у стартовому складі збірної України на поєдинки відбору Євро-2024 з командами Північної Македонії та Мальти. Вінгер "Челсі" дуже активно провів обидві зустрічі. Він створив низку небезпечних моментів, і один із них увінчався забитим голом у ворота збірної Мальти.

Секрет голу Мудрика

Віталій Міколенко розповів, що всі гравці збірної України були дуже раді тому, що Михайлу Мудрику все ж таки вдалося відзначитися у воротах Мальти. Гол молодого вінгера виявився дуже важливим для підопічних Реброва і дозволив їм набрати три важливі очки.

Віталій Миколенко виборює м'яч. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

Миколенко вважає себе причетним до успіху Мудрика. Захисник збірної України нагадав, що саме він допоміг Михайлу в епізоді із голом.

"Просто там мені вдалося зробити йому хорошу передачу. Мудрику залишалося тільки забити. Він просто молодець, заслужив на цей успіх. Для атакувального гравця дуже важливо забивати та робити результативні передачі, допомагати команді. Тому я дуже радий за нього", — розповів Віталій Миколенко.

Захисник збірної України нагадав, що попереду на його команду чекає вирішальний матч з Італією. Миколенко вважає, що "синьо-жовтим" буде трохи легше через те, що на грі буде багато українських уболівальників. Віталій зазначив, що їхня присутність завжди є дуже важливою.

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