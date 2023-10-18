Миколенко раскрыл неожиданный секрет результативности Мудрика в сборной Украины
Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал победу над Мальтой (3:1) в матче отбора Евро-2024.
Миколенко рассказал, как Мудрику удалось забить важный гол, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Zorya Londonsk.
Виталий Миколенко и Михаил Мудрик выходили в стартовом составе сборной Украины на поединки отбора Евро-2024 с командами Северной Македонии и Мальты. Вингер "Челси" очень активно провел обе встречи. Он создал ряд опасных моментов, и один из них увенчался забитым голом в ворота сборной Мальты.
Секрет гола Мудрика
Виталий Миколенко рассказал, что все игроки сборной Украины были очень рады тому, что Михаилу Мудрику все же удалось отличиться в воротах Мальты. Гол молодого вингера оказался очень важным для подопечных Реброва и позволил им набрать три важных очка.
Миколенко считает себя причастным к успеху Мудрика. Защитник сборной Украины напомнил, что именно он помог Михаилу в эпизоде с голом.
"Просто там у меня получилось сделать Мише хорошую передачу. Ему оставалось только забить. Он большой молодец, заслужил этот успех. Для атакующего игрока очень важно забивать и делать результативные передачи, помогать команде. Поэтому я очень рад за него", — рассказал Виталий Миколенко.
Защитник сборной Украины напомнил, что впереди его команду ждет решающий матч с Италией. Миколенко считает, что "сине-желтым" будет немного легче из-за того, что на игре будет много украинских болельщиков. Виталий отметил, что их присутствие всегда является очень важным.
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