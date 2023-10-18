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"Манчестер Юнайтед" потерял лидера накануне важного матча

18 октября 2023 13:41
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Манчестер Юнайтед" потерял лидера накануне важного матча
Игроки "Манчестер Юнайтед" празднуют гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

У английского "Манчестер Юнайтед" целая эпидемия травм в преддверии субботнего матча Премьер-лиги против "Шеффилд Юнайтед". Хавбек сборной Бразилии Каземиро тоже не поможет "красным дьяволам".

Каземиро играл с травмой два последних поединка за сборную Бразилии, сообщает Sky Sports

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Полузащитника сборной Бразилии Каземиро заменили еще во время матча с Венесуэлой (1:1) несколько дней назад. Были большие опасения по поводу физической формы опытного футболиста, который пропустил тренировку в национальной команде. 

Травма Каземиро 

Бразилец повредил лодыжку, но все равно сыграл против Уругвая (0:2) и провел на поле все 90 минут. Однако после поединка Каземиро заметно хромал. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и выяснит, сможет ли бразилец играть за "Манчестер Юнайтед" в эти выходные. 

Каземиро
Каземиро в сборной Бразилии. Фото: REUTERS/Adriano Machado

"Красным дьяволам" предстоит выездной матч против "Шеффилд Юнайтед" в субботу вечером. Каземиро забил четыре гола и сделал одну результативную передачу в 11 матчах за команду Эрика Тен Хага в сезоне 2023/2024.

В лазарете "Манчестер Юнайтед" остаются Лисандро Мартинес, Тайрел Маласия, Люк Шоу и Аарон Ван-Биссака. Зато Серхио Регилон и Рафа Варан уже вернулись в строй. 

Напомним, Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

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