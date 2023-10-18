Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси рассказал, когда может закончить карьеру в сборной Аргентины arrow

Месси рассказал, когда может закончить карьеру в сборной Аргентины

18 октября 2023 11:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси рассказал, когда может закончить карьеру в сборной Аргентины
Лионель Месси в игре за сборную Аргентины. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Перу в отборе на Кубок Мира-2026. Форвард забил оба мяча своей национальной команды.

Месси ответил на вопрос о завершении карьеры, сообщает El Mundo Deportivo

Читайте также:

Аргентина обыграла на выезде Перу в рамках отбора на Мундиаль-2026, а Лионель Месси забил оба гола в этом матче. Действующие чемпионы мира продолжают лидировать в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы. 

Планы Месси 

Лидер сборной Аргентины собирается как можно лучше подготовиться к ближайшим матчам национальной команды. В ноябре подопечные Лионеля Скалони сыграют с Уругваем и Бразилией, своими принципиальными соперниками. 

Лионель Месси
Лионель Месси перед матчем. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

После этого Лео Месси собрался провести отпуск в Аргентине. У него будет несколько месяцев для отдыха, поскольку "Интер Майами" не пробился в плей-офф MLS. В январе Месси вернется в расположение американской команды и начнет "с нуля" подготовку к новому сезону. Он не планирует уходить в аренду на несколько месяцев в один из европейских клубов. 

Также Месси ответил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины. Он не думает о чемпионате мира-2026 и намерен играть столько, сколько позволит ему здоровье. 

Напомним, Трубин может уйти из "Бенфики" уже летом: им интересуется топ-клуб. 

Моуринью уйдет из "Ромы" и станет самым высокооплачиваемым тренером в мире. 

Мудрик, Миколенко или Довбик: кто стал лучшим игроком матча Мальта — Украина. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

19:50 Копия бабушки Дианы: искусственный интеллект показал взрослых детей Кейт Миддлтон

Актуальное по теме