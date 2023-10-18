Месси рассказал, когда может закончить карьеру в сборной Аргентины

Лионель Месси в игре за сборную Аргентины. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу над Перу в отборе на Кубок Мира-2026. Форвард забил оба мяча своей национальной команды.

Месси ответил на вопрос о завершении карьеры, сообщает El Mundo Deportivo.

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Аргентина обыграла на выезде Перу в рамках отбора на Мундиаль-2026, а Лионель Месси забил оба гола в этом матче. Действующие чемпионы мира продолжают лидировать в турнирной таблице южноамериканской отборочной группы.

Планы Месси

Лидер сборной Аргентины собирается как можно лучше подготовиться к ближайшим матчам национальной команды. В ноябре подопечные Лионеля Скалони сыграют с Уругваем и Бразилией, своими принципиальными соперниками.

Лионель Месси перед матчем. Фото: REUTERS/Sebastian Castaneda

После этого Лео Месси собрался провести отпуск в Аргентине. У него будет несколько месяцев для отдыха, поскольку "Интер Майами" не пробился в плей-офф MLS. В январе Месси вернется в расположение американской команды и начнет "с нуля" подготовку к новому сезону. Он не планирует уходить в аренду на несколько месяцев в один из европейских клубов.

Также Месси ответил, что пока не собирается завершать карьеру в сборной Аргентины. Он не думает о чемпионате мира-2026 и намерен играть столько, сколько позволит ему здоровье.

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