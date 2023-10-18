Мудрик, Миколенко или Довбик: кто стал лучшим игроком матча Мальта — Украина

Сборная Украины. Фото: УАФ

В рамках отбора на чемпионат Европы-2024 сборная Украины обыграла Мальту. По итогу двух таймов команда Сергея Реброва победила со счетом 3:1.

После матча был назван "Льва матча", сообщил портал Новини.LIVE.

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Лучший игрок матча организовал два гола

По итогам матча болельщики вручили награду "Лев матча" вингеру Михаилу Мудрику. Михаил за 90 минут заработал пенальти, после которого Артем Довбик вывел команду вперед.

Во втором тайме Мудрик дальним ударом забил третий мяч и установил окончательный счет.

Портал Whoscored выставил Мудрику наивысшую оценку — 8,3.

Михаил нанес 5 ударов по воротам, из них три в створ ворот, сделал 69 касаний мяча, отдал 29 точных передач из 35 (83%), одну ключевую, заработал 5 фолов и 4 раза отобрал мяч.

Вторую оценку в команде получил Виталий Миколенко — 7,7, а третьим Артем Довбик — 7,5.

Напомним, Александр Петраков с Арменией проиграли сопернику сборной Украины.

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