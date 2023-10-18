Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна

Збірна України. Фото: УАФ

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України обіграла Мальту. За підсумками двох таймів команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 3:1.

Після матчу було названо "Лева матчу", повідомив портал Новини.LIVE.

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Найкращий гравець матчу організував два голи

За підсумками матчу вболівальники вручили нагороду "Лев матчу" вінгеру Михайлу Мудрику. Михайло за 90 хвилин заробив пенальті, після якого Артем Довбик вивів команду вперед.

У другому таймі Мудрик дальнім ударом забив третій м'яч та встановив остаточний рахунок.

Портал Whoscored виставив Мудрику найвищу оцінку — 8,3.

Михайло завдав 5 ударів по воротах, з них три у ворота, зробив 69 дотиків м'яча, віддав 29 точних передач з 35 (83%), одну ключову, заробив 5 фолів і 4 рази відібрав м'яч.

Другу оцінку у команді отримав Віталій Миколенко — 7,7, а третім Артем Довбик — 7,5.

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