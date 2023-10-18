Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна arrow

Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна

18 жовтня 2023 10:14
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Мудрик, Миколенко чи Довбик: хто став найкращим гравцем матчу Мальта — Україна
Збірна України. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України обіграла Мальту. За підсумками двох таймів команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 3:1.

Після матчу було названо "Лева матчу", повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Після дев'яти зіграних матчів збірна України з 13 очками посідає друге місце у групі. В Італії на три очки менше, але матч у запасі.

Найкращий гравець матчу організував два голи

За підсумками матчу вболівальники вручили нагороду "Лев матчу" вінгеру Михайлу Мудрику. Михайло за 90 хвилин заробив пенальті, після якого Артем Довбик вивів команду вперед.

У другому таймі Мудрик дальнім ударом забив третій м'яч та встановив остаточний рахунок.

Портал Whoscored виставив Мудрику найвищу оцінку — 8,3.

Михайло завдав 5 ударів по воротах, з них три у ворота, зробив 69 дотиків м'яча, віддав 29 точних передач з 35 (83%), одну ключову, заробив 5 фолів і 4 рази відібрав м'яч.

Другу оцінку у команді отримав Віталій Миколенко — 7,7, а третім Артем Довбик — 7,5.

Нагадаємо, Олександр Петраков із Вірменією програли супернику збірної України.

Моурінью піде з "Роми" і стане найоплачуванішим тренером у світі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

None

Бюджет-2024. Що затвердили депутати до першого читання, і що самі про це думають

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Новина з відео

11:07Скільки триватиме війна: новий прогноз від Буданова

15:34 Вчені нарешті з'ясували, що насправді ховається всередині Місяця: це офіційно

19:50 Копія бабусі Діани: штучний інтелект показав дорослих дітей Кейт Міддлтон

Актуальне по темі