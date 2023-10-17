Украина испытала проблемы с Мальтой, но Мудрик принес победу

Михаил Мудрик против игрока Мальты. Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi

В рамках квалификации на чемпионат Европы-2024 свой предпоследний матч в группе провела сборная Украины. Соперниками подопечных Сергея Реброва стала Мальта.

Сборная Украины обыграла Мальту со счетом 3:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Обзор матча

Мальтийцы начали активнее матч и на 12-й минуте открыли счет. Мбонг оказался между центральными защитниками сине-желтой команды и затем убежал от Матвиенко. Оторвавшись от защитника, форвард реализовал выход один на один с голкипером.

Второе взятие ворот случилось на 38-й минуте. Все бы ничего, но хозяева забили в свои ворота. После прострела с левого края штрафной площадки от Судакова Камензули срезал мяч в свои ворота.

Через три минуты защитник Мальты Джозеф в своей штрафной сфолил на Мудрике, и арбитр назначил пенальти. С 11 метров Довбик пробил под голкипером — 2:1.

Во втором тайме на поле было больше борьбы и меньше моментов. Первый момент у Украины был на 70-й минуте, когда Мудрик перехватил мяч на левом фланге и пробил издали. На этот раз голкипер парировал мяч.

На 85-й минуте Мудрику из третьей попытки удалось забить. Михаил протащил мяч по левому флангу, сместился в центр и из-за пределов штрафной площадки пробил точно в дальний угол ворот — 3:1.

В добавленное время в ходе контратаки был хороший момент у Конопли, но его удар потащил голкипер.

Мальта — Украина — 3:1

Голы: Мбонг, 12 — Камензули, 38 (авт.), Довбик, 43 (п.), Мудрик, 85

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